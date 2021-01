«Me costaba mucho ir a verla porque sufría viéndola así», ha contado totalmente emocionado en ‘Sábado Deluxe’.

Kiko Matamoros ha ahondado en lo más profundo de sus recuerdos para contar cómo fueron los últimos días de su madre. Lo hacía con motivo de la entrevista de Anabel Alonso en ‘Sábado Deluxe’ donde la actriz se sinceró sobre la demencia de su progenitora. El colaborador ha reconocido que, aún hoy, le sigue pesando no haber permanecido al lado de uno de los principales pilares de su vida durante más tiempo.

«A lo mejor no soy quien, pero te doy una recomendación. Me ha pesado y lo he llevado como una losa. Mi madre tuvo un proceso de demencia aparte de una metástasis generalizada. Yo recuerdo con muchísimo cariño las veces que tuve posibilidad de comunicarme con ella aunque ella ya estaba en otro mundo», afirmaba el colaborador dirigiéndose hacia la intérprete.

A pesar de la crudeza de esta realidad, él recuerda aquellos momentos de forma muy entrañable: «El hecho de bromear con ella, contarle historias aunque fueran mentira…». Ha explicado que en ocasiones le confundía con su tío Rafa porque ambos guardaban un gran parecido físico. «Eso lo tengo grabado. Me costaba mucho ir a verla porque sufría viéndola así». Asimismo ha querido trasladar a la audiencia que el día que falleció lloró mucho por su perdida «porque pensé que tenía que haber aprovechado más ese tiempo y haber estado más a su lado».

Kiko Matamoros también ha echado la vista atrás para recordar el momento en el que llevó a su hija pequeña, Anita, para que conociera a su abuela. Fue entonces cuando esta le preguntó de dónde había sacado al bebé. Un episodio que ha rememorado de forma tierna ya que fue la excusa para que bromease y le dijese que se la había encontrado. Cuando se marchó, su progenitora solo le pudo decir: «Quédatela que es muy mona».

Kiko Matamoros se enfrenta al ‘PoliDeluxe’

Este domingo, el colaborador se someterá al polígrafo de Conchita donde expondrá su verdad en plena guerra con su exmujer, Makoke, que seguro dará mucho que hablar. Entre algunas de las preguntas que fueron adelantadas en ‘Sábado Deluxe’ están las siguientes: “¿Crees que Makoke esperaba que murieras pronto, a causa de tus excesos, y así quedarse con todo el patrimonio?”.

No solo eso, también se le cuestionará sobre si ha sufrido una tentativa de asesinato. Una realidad desconocida por todos, incluso para sus hijos Diego y Laura Matamoros. Sus compañeros no pudieron más que quedarse totalmente atónitos. María Patiño le dijo si había temido por la vida de su hija Anita: “El objetivo era yo, no mi hija”, respondió tajante. Añadió que todo este truculento tema tuvo que ver por lo siguiente: “A lo mejor fue por fastidiar un negocio”.