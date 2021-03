Antonio David Flores se ha encargado de desmentir a su exmujer y demostrar que miente a la hora de hablar de la última vez que vio a su hijo.

Rocío Carrasco está dispuesta a marcar un antes y un después no solo en su vida, sino también en la historia de la televisión y la crónica social con el documental sobre su vida que se emite este domingo en Telecinco. A la espera de conocer todos los detalles del mismo, a lo la largo de esta semana hemos podido conocer pequeñas pinceladas de las declaraciones de la hija de Rocío Jurado gracias a los avances en exclusiva que ha mostrado la cadena de la entrevista previa al documental. En ella, la hija de Pedro Carrasco ha hablado abiertamente sobre sus hijos, Rocío y David Flores, detallando la fecha de la última vez que les vio. Unas palabras que Antonio David Flores se ha encargado rápidamente de desmontar y acusar a su exmujer de mentir.

“La última vez que vi a mi hija fue el 27 de julio de 2012 y a mi hijo el 23 de junio de 2016, son dos fechas que no se me olvidan nunca”, indica Rocío Carrasco en uno de los adelantos del documental rompiendo así su silencio a la hora de hablar de sus hijos. La que fuera colaboradora de ‘Lazos de sangre’ insiste en que la última vez que vio a su hijo pequeño fue antes de sus vacaciones escolares y le llegó a decir que disfrutara del verano y ya en septiembre volverían a verse en su boda con Fidel Albiac. «Es lo que él quería», asevera.

Sin embargo, tal y como indica Antonio David Flores, su exmujer miente. En concreto, la última vez que madre e hijo se vieron las caras fue un año después de la fecha que indica, en julio de 2017. En concreto, ambos se reencontraron en los juzgados a raíz de una de las demandas que la hija de Rocío Jurado le interpuso al padre de sus hijos. Un encuentro que dio mucho que hablar y que vuelve a estar de actualidad gracias al documental. En concreto, en ese momento, David Flores, que ya tenía la mayoría de edad, acompañó a su padre y a Olga Moreno al juicio en señal de apoyo. «Rocío ni siquiera le ha dado un beso a su hijo«, comentaba el colaborador de ‘Sálvame’ después de salir de los juzgados.

Kiko Matamoros desmiente a Rocío Carrasco

De la misma forma, en su intento de defender a Antonio David Flores, Kiko Matamoros iba un paso más allá en ‘Sábado deluxe’ y aseguraba que el último día que Rocío Carrasco vio a su hijo no es tal y como ella lo relata. «Ese día Antonio David trabajaba en Telecinco, en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Recibe una llamada de la secretaría del colegio diciendo que el niño está solo y que no han ido a recogerle. Afortunadamente ese día Antonio David estaba en Madrid, que no en Málaga, y recogió a su hijo que había acudido sin ninguna pertenencia personal, ni ropa para pasar el verano ni el cepillo de dientes. Le tenía que recoger su madre porque el primer mes vacacional le correspondía a su madre. La mentira es como una catedral», sentenciaba el colaborador del programa de las tardes de Telecinco.