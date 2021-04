«¿De verdad pensáis que yo no pienso en esa niña? ¿Pensáis que yo soy una desalmada que le haría daño a esa niña?», ha afirmado.

Para Terelu Campos no está siendo una tarea fácil escuchar a Rocío Carrasco contar su verdad en televisión. La colaboradora está sufriendo también con su testimonio, pero cree que era necesario para reparar ciertas heridas: «Le he cogido la mano durante estos 20 años», ha afirmado. Además, ha vuelto ha manifestar su profunda preocupación por unas de las grandes damnificadas con el documental: Rocío Flores.

«Aunque ella haya creído lo que ha contado su madre, no puede darle la vuelta de la noche de la mañana. ¿Tú sabes lo que tiene que tener en la cabeza ahora mismo?», se preguntaba en ‘Viva la vida’. Recordaba que tiene a la joven muy presente: «¿De verdad pensáis que yo no pienso en esa niña? ¿Pensáis que yo soy una desalmada que le haría daño a esa niña? La vida está llena de sinsabores y de cosas terribles».

Ha manifestado que existe un punto de inflexión en la vida de Rocío Carrasco en el que decide que es el momento oportuno para contar su verdad. Por tanto, Terelu ha incidido en que su hija tendrá que asimilar todo el aluvión de información, pero se atrevía a deducir cómo se encuentra: «Estoy segura de que lo está pasando mal».

El momento de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco y Rocío Flores llevan más de nueve años sin tener contacto alguno. Terelu también se ha pronunciado sobre la razón por la que su amiga no ha contactado con su hija en este tiempo: «¿No habéis deducido que eso no era posible?». Ha recordado que su estado no se lo ha permitido: «Lleva un proceso de años de ayuda psicológica y terapeuta. Yo puedo estar tomando una medicación para que se controle algo y eso no me resta capacidades en determinadas cosas».

Rocío Flores está intentando mantenerse en un discreto segundo plano. Estos últimos días ha seguido al pie del cañón cumpliendo con sus compromisos profesionales en Madrid. No solo como imagen publicitaria, también se ha estrenado como colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar ‘Supervivientes’. Ella tiene una clara ganadora en el reality más extremo de Mediaset, Olga Moreno -la mujer de su padre-, a quien ha mostrado todo su apoyo pidiendo el voto a sus seguidores.

El documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ está sacando a relucir viejas heridas aún sin cicatrizar y aclarando diversos aspectos que han copado titulares durante los últimos años. Entre ellas, unas declaraciones que realizó la madre de Antonio David Flores sobre su nieto David. Terelu se mostraba rotunda sobre el tema: «Que la suegra diga que tu hijo pueda tener algo por la mala vida de la madre. No hay mayor crueldad para unos padres. Me da igual que se hubiese dicho del padre, me hubiera parecido terrorífico».