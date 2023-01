Risto Mejide estrenó con gran éxito su programa ‘Chester’. Y es este martes también promete con Tita Cervera como invitada. Mientras esperamos con ansia la entrevista, hay un adelanto que ha llamado especialmente la atención de todos. Y es que el presentador de televisión le hace una pregunta de lo más incómoda, a la que la baronesa Thyssen contesta con evasiva. ¿Qué pregunta le ha hecho Risto que ha incomodado a Carmen?

Habla de todo, del distanciamiento que tiene con Borja y señala a Blanca como responsable de ello, de su situación económica, de sus relaciones amorosas, del barón Thyssen y de sus hijas, de cómo son cada una. Es aquí cuando Risto le formula una pregunta que deja helada a la baronesa con la que la cadena ha querido cebar el programa en sus promos. Risto, ni corto ni perezoso, le pregunta directamente: «¿El padre de tus hijas es tu hijo, Borja Thyssen?», le pregunta en un momento dado Risto a Tita Cervera, que no puede ocultar su sorpresa al escuchar las palabras del presentador. Hay que recordar que la baronesa tiene dos hijas, Guadalupe Sabina y María del Carmen. Nacieron en Los Ángeles a través de un vientre de alquiler cuando ella tenía 63 años.

Risto Mejide se lanza a hacerle una polémica pregunta

Tita Cervera no oculta su sorpresa y trata de contestar rápido para salir airosa: «Las niñas tienen un padre», asegura ella. En ese momento el vídeo promocional acaba, dejando en el aire el resto de declaraciones que hace al respecto, aunque, según nos cuentan a Semana, en ese momento la baronesa se rompe y Risto entiende que no debe seguir insistiendo y decide cambiar de tema: «Vamos a dejarlo ahí». Algo que Tita corresponde con un «gracias».

Sin emabargo, Mediaset ha decidido a última hora eliminar esta parte de la entrevista que habían utilizado como reclamo. La entrevista ya se ha emitido en Mitele Plus, el canal de streaming de Mediaset, y no hay rastro de ese momento de la entrevista.

Pero no es la única pregunta que le hace Risto. En un momento dado, le pregunta sobre una infidelidad que sufrió: «Él no creía que yo iba a llegar de viaje y llegué. Él estaba con una chica, salió corriendo ella. Se ve que ya habían hecho el amor. A veces he tenido ese momento tonto con alguien», reconoce Tita Cervera. Risto Mejide, interesado, le hace una pregunta de la que tampoco conocemos la respuesta, ya que se trata de un vídeo promocional: «¿Tú has sido infiel alguna vez?».