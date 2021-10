La separación de Antonio David Flores y Olga Moreno está en el punto de mira y los diversos rostros populares de Mediaset no dudan en analizar y opinar acerca del devenir de la pareja. Jorge Javier Vázquez ha dado un paso más allá y se ha aventurado a lanzar una predicción sobre el futuro de la empresaria y el exguardia civil.

Hace unos meses, Jorge Javier Vázquez aseguró que Olga Moreno y Antonio David Flores se separaría después de que la primera volviera de ‘Supervivientes 2021’. Ahora, el presentador se ha atrevido a hacer una nueva predicción en ‘Sábado deluxe’: «No las hago a la ligera, lo hago después de ver y escucharos mucho. Estoy convencido de que con el tiempo, y no muy lejano, Olga Moreno acabará pidiendo perdón a Rocío Carrasco«.

Tras esto, el de Badalona también aseguraba que la separación de los dos protagonistas iba a provocar una gran brecha entre la empresaria y Rocío Flores. «La relación entre ambas acabará deteriorándose porque Olga Moreno no tendrá más remedio que hablar con Rocío Flores acerca de cómo es su padre y decirle que la imagen que tiene no se corresponde con la realidad. Eso, Rocío Flores a Olga no se lo va a perdonar», admite el presentador.

Jorge Javier Vázquez desenmascara a Rocío Flores

La predicción de Jorge Javier Vázquez no convencía a Kiko Matamoros, quien aseguraba que los hechos que estaban ocurriendo «no empujan a esa dirección». Sin embargo, el presentador tomaba la palabra y hacía hincapié en que no tenía constancia del hartazgo que tenía Olga Moreno con Antonio David Flores. «No sabíamos que ella está decepcionada con él y está hasta las narices, esto no lo sabíamos. No sabíamos que se ha visto en situación que ella jamás pensaba que se iba a ver, que está presionada por la familia de Antonio David…», apuntaba el también presentador de ‘Secret Story’.

De la misma forma, Jorge Javier Vázquez también giró el debate alrededor de la supuesta manipulación que Rocío Flores ejerce sobre su padre y viceversa. «Tendríamos que ver de qué manera o cuánto utiliza la hija al padre, tiene trastienda, no es una niña cándida«, sentenciaba. El tiempo dirá si la predicción del presentador se hará realidad.

Esta predicción llegaba tan solo un día después de que Antonio David Flores reapareciera en público y confirmara lo que era un secreto a voces: su separación de Olga Moreno. En concreto, el padre de Rocío Flores se dirigía a los medios mientras que su hija se encontraba en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ y acusaba a ‘Sálvame’ de haber propiciado el fin de su matrimonio. «Se me ha adjudicado el calificativo de infiel, han hecho este ultimo año conmigo y con mi familia un destrozo… Han hecho tanto daño que he sido sincero en el momento que dije que todo eso había pasado factura a mi matrimonio», comentaba.

En su aparición pública frente al domicilio conyugal, Antonio David Flores también ha querido dar la cara por Marta Riesco, aunque sin dar su nombre. «Lo último es mezclar mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar, han soñado a una persona, a una compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba, diciendo que es el detonante de mi separación, lo que es totalmente falso. Se ha hecho tantísimo daño…», aseveraba.

Unas palabras con las que Rocío Flores se venía abajo y no podía evitar derrumbarse. La joven rompía su silencio y hacía hincapié en que su padre había salido a la palestra de forma gratuita para despejar cualquier incógnita sobre su separación con Olga Moreno. «Ante todo, somos una familia. Independientemente de lo que pase en la familia, vamos a ser siempre una familia. Mi hermano está… No pasa nada. Llevamos un año mal, que lo estoy pasando mal, pero es algo que se sabe», aseveraba. De momento, la empresaria permanece en silencio y aún no se ha pronunciado al respecto.