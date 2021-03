Las redes sociales recogen comentarios de indignación al ver a Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ 24 horas después de coincidir con Paz Padilla, positivo por coronavirus.

Este viernes, Kiko Matamoros se ha sentado en su sillón de ‘Sálvame’. Pero su participación en el programa no era una más… Su presencia ante las cámaras se ha producido apenas 24 horas después de haber estado en contacto directo en el plató con Paz Padilla, que ha dado positivo en coronavirus. La andaluza ya guarda cuarentena en casa, aislada de su propia familia y alejada durante los próximos 15 días del contacto con otras personas, incluidos sus compañeros en el espacio de Telecinco, adonde no regresará hasta que no dé negativo por Covid-19.

El hecho de que el colaborador se haya presentado en ‘Sálvame’ ha provocado la indignación de los usuarios de Twitter. Una red social en la que rápidamente se han recogido numerosos comentarios criticando el incumplimiento de los protocolos para frenar el avance de la pandemia por parte de Matamoros, la productora (La Fábrica de la Tele) y la cadena.

Y es que que todo aquel que coincida en un sitio cerrado sin mascarilla con alguien que haya dado positivo por coronavirus debe seguir una serie de recomendaciones. Tal y como indica el Ministerio de Sanidad, «si has tenido un contacto estrecho» o «si has estado con dicha persona desde 48 horas antes de que inicie síntomas, o desde 48 horas antes de la realización de la prueba diagnóstica en asintomáticos, sin las medidas de protección necesarias», y «estando en el mismo lugar a menos de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas», debes seguir una serie de recomendaciones.

Quienes hayan estado en contacto con un positivo por Covid-19 debe quedarse confinado durante 10 días

Estas indicaciones son, entre otras: «Permanecer en casa, preferentemente en tu habitación, durante 10 días desde el último contacto», así como restringir «al máximo las salidas de la habitación y evita el contacto con los convivientes». Además, las autoridades sanitarias aconsejan estar vigilantes a la evolución de nuestro estado de salud, y observar la posible «aparición de algún síntoma (fiebre, tos, dificultad respiratoria) durante los 10 días de cuarentena y los 4 días siguientes».

Siguiendo al pie de la letra las pautas obligatorias que marca el Ministerio de Sanidad, quien haya estado en contacto con un positivo por Covid-19 debe permanecer en su domicilio y quedarse confinado durante 10 días. También tendría que someterse a un test dentro de 5 días para asegurar que no ha habido contagio.

La presencia del colaborador en el espacio ha provocado comentarios de indignación en Twitter. «Kiko Matamoros estuvo en plato con paz padilla k dio positivo en covid y a los dos días esta ahí ya otra vez. ¿Y el protocolo de sanidad?», se cuestiona un usuario. Otro recuerda que «Kiko Matamoros estuvo en contacto con Paz Padilla, que es Positivo en covid. La dirección del programa es cómplice de los contagios».

«Las normas son para todos los españoles»

Algunos señalan que «los positivos o negativos deberían de estar 10 días en su casa guardando cuarentena. Se pasan las normas por los forros» o «Hagamos visible la irresponsabilidad de la Dirección de Sálvame al permitir que Kiko Matamoros esté en plato al estar en contacto directo con @pazpadilla que es POSITIVO EN COVID #yoveosálvame#yoveosálvame». Pocos han pasado por alto que quien está en contacto con un positivo por Covid debe guardar «cuarentena preventiva de 10 días aunque tengas resultado negativo en los test», ya que «las normas son para todos los españoles».

Cabe destacar que tanto Mediaset como La Fábrica de la Tele siguen al pie de la letra todas las medidas sanitarias pertinentes para frenar el avance de la pandemia. En el caso de ‘Sálvame’, tanto sus presentadores como los colaboradores hacen campaña cada tarde a favor de la práctica de pautas como el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia social y el respeto a las decisiones de las autoridades, como las restricciones de movilidad o los cierres perimetrales de municipios y ciudades de distintos puntos del país.