Por fin se ha confirmado la feliz noticia. Ha sido la propia Pilar Rubio la que ha confirmado lo que llevamos días adelantando en SEMANA: está esperando su cuarto hijo con Sergio Ramos.

«No sé si es niño o niña»

La colaboradora ha anunciado que será madre por cuarta vez en el programa de Pablo Motos. «No llego ni a tres meses todavía», decía. «Es muy poquito tiempo. No sé lo que es: no sé si es niño, no sé si es niña», detallaba. Minutos antes compartía con la audiencia su estado de buena esperanza de la manera más original: a través de un espectacular montaje audiovisual que usaba su cuerpo como reproductor de imágenes. Así, una foto de un embrión en su vientre fue la manera con la que la madrileña hizo oficial su nuevo embarazo.

«Todavía no es tan grande, pero lo será», decía. Emocionada y con la voz quebrada ante el presentador del programa y la cantante Bonnie Tyler, invitada al espacio de Antena 3, aclaraba: «Una cosa. Aunque esté embarazada voy a seguir viniendo y haciendo retos».

El presentador le preguntó si con este nuevo bebé la colaboradora y el jugador del Real Madrid se plantarían o si pensaban a seguir buscando descendencia en el futuro. «No lo sé. Tendremos que estar más entretenidos», decía, entre risas.