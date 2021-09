‘El Hormiguero’ ha desvelado cuál es el futuro de Pilar Rubio en el programa y quién será su sustituta en la sección de los retos.

La participación de Pilar Rubio en ‘El Hormiguero’ para esta nueva temporada era una incógnita. Pocos sabían qué iba a suceder con su colaboración después de que Sergio Ramos fichara por el PSG, pues eso implicaba que todas las semanas debía venir desde París hasta Madrid. Al parecer, este cambio no va a ser un problema, aunque sí supondrá un giro en su sección. Pilar Rubio dejará de hacer los sorprendentes retos que hacía hasta ahora y en su lugar estará Kira Miró. A partir de ahora la colaboradora ocupará otro puesto y será ella misma junto a Pablo Motos quien desvele todas las novedades de este nuevo rol en el programa de Antena 3 el próximo 6 de septiembre.

Pilar Rubio no tiene tanto tiempo al estar a tanta distancia y el espacio de televisión prefiere contar con alguien que tenga cerca. En este caso será la actriz Kira Miró, quien tiene un gran desparpajo frente a retos difíciles quien ocupe su lugar. Demostró su destreza en ‘El Desafío’ y la cúpula de ‘El Hormiguero’ no ha dudado en ficharla para que semana tras semana demuestre que no se han equivocado. Ahora la mayor incógnita es conocer cuál será el papel de la esposa de Sergio Ramos en este programa que tantas alegrías le ha traído en los últimos tiempos a su vida. En este ‘nuevo curso’ habrá nuevas secciones, nuevas tertulias y nuevos colaboradores, siendo otra de las grandes dudas quién sí y quién no continuará en este formato tan exitoso.

Semana tras semana Pilar Rubio conseguía dejar boquiabierta a la audiencia. Ponerse a los mandos de una excavadora, hacer apnea musical o demostrar su puntería con una carabina son solo algunos de los retos que la guapísima colaboradora ha superado con creces. Logró hacerse un hueco en el espacio, ya que cada vez que aparecía en pantalla se convertía en viral, por lo que parecía que ella y el programa siempre iban estar unidos. Sin embargo, el trabajo de su marido ha provocado que no sea así, al menos como ella imaginó.

Además, cabe señalar que hay otras novedades en el programa como la presencia de invitados de la talla de Matthew McConaughey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Penélope Cruz, Enrique Iglesias y Ana de Armas. A esta inmejorable lista se suman otros como Raw Alejandro, Malú, Pablo Alborán o Luis Fonsi, entre otros.