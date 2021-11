Ni Risto Mejide ni su equipo de ‘Todo es verdad’ imaginaba que a última hora tendrían que cambiar la escaleta del programa. El motivo no fue otro que una denuncia que recibió el presentador por un presunto «delito de odio» debido a unas declaraciones que dio sobre las vacunas. «Esto que tengo en mis manos es una denuncia hacia mi persona en la que piden para mí entre uno y cuatro años de prisión», espetó frente a la audiencia. Hay que remontarse a la opinión que dio Risto Mejide en directo sobre las medidas que tomarán el gobierno de Singapur y de Austria contra aquellos que no se quieran vacunar.

«Son medidas que prácticamente convierten a los no vacunados en apestados, cosa que a mí me parece bien. Si decides no vacunarte, allá tú. Todo el mundo es respetable, pero no todas las ideas son respetables ni merecen un respeto (…) Esto no es una cuestión sanitaria. Estamos hablando de gente que se organiza alrededor de una idea peligrosa para todos», dijo. A pesar de que Risto considera que cualquiera es libre de tomar una decisión, lo cierto es que cree que lo correcto es pensar también en si eso afectará o no al resto.

Justo estas palabras han provocado la indignación de varias personas, entre otros de Enrique de Diego, director del medio ‘Rambla Libre’. Conectaron con él durante la videollamada, momento en el que acusó a Mejide «de meterse con los no vacunados y de hacer el nazi». Eso sí, el presentador no fue el único que se convirtió en la diana y así se pudo ver cuando también Enrique cargó contra Montse Suárez, quien ejerce de colaboradora en su programa. «¡Qué incompetente eres! Haces de jueza sin saber de la misa la mitad…», dijo sin ningún tapujo.

Lejos de consentir insultos a compañeros, Risto Mejide dio un puñetazo sobre la mesa y le paró en seco. «Que se meta conmigo y me llame nazi e imbécil, la verdad es que me da igual. Pero que se le falte el respeto de esa manera a alguno de mis compañeros no se lo puedo permitir. Le agradecería que tratara a la gente con el mismo respeto que se le trata a usted», le respondió al periodista. Montse, por su parte, no se amedrentó en absoluto y analizó la denuncia interpuesta contra Risto Mejide. Al parecer y según su opinión, estaba repleta de errores: «El abogado confunde artículos del código penal en el cuerpo de la denuncia».

La denuncia fue presentada por el abogado José Luis Mazón, quien tras ponerse en contacto con Enrique de Diego han llegado a la conclusión que lo sucedido este miércoles fue, según ellos, «una encerrona». El periodista ha escrito un artículo en su medio en el que se confiesa acerca de cómo se siente tras este tenso momento en televisión: «José Luis Mazón y yo estuvimos de acuerdo, nada más terminar el programa, que había sido una clara victoria y un punto de inflexión».