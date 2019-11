El éxito de ‘MasterChef Celebrity’ es innegable. Cada miércoles, los concursantes de la edición hacen pasar momentos increíbles a toda la audiencia. A pocas semanas de la final, todavía les queda a Tamara Falcó, Boris Izaguirre, Félix Gómez, Yolanda Ramos y Vicky Martín Berrocal disputar algunos retos para ver quién debe ser el ganador de la edición.

La edición de ‘MasterChef Celebrity’ está siendo un éxito

Hace apenas unas semanas, el programa se convertía en protagonista después de que se filtrara al ganador. El culpable ha sido Jaime Peñafiel, que ha filtrado por error quién es el ganador de la última edición del programa, aunque no haya sido su intención y tratase de jugar al despiste para no decirlo con todas las palabras.

“Dicen que la sanción por revelar el nombre del ganador o ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ es de 100.000 euros. A pesar de ello, yo lo sé. Será una grandísima sorpresa. Mi querida amiga Isabel intentó que se lo dijera. A lo mejor, ella también lo sabe. Ya falta menos para que se haga público el nombre de la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ ¡¡¡Qué gran sorpresa!!! ¡No para mí, ni para su madre….!”, escribía Jaime Peñafiel, que sin decirlo lo dice todo.

Jaime Peñafiel desvelaba el ganador sin querer

Pepe Rodríguez, que es uno de los miembros del jurado de ‘MasterChef Celebrity’, ha reaparecido en un evento en el que recogía un galardón en los Premios Nacionales de Hostelería 2019 a la labor de difusión de comunicación que le han otorgado al programa de TVE.

Pepe Rodríguez recoge un premio en nombre del programa

Allí, el chef era preguntado sobre esta polémica, y Pepe Rodríguez no ha dudado en ser rotundo: «Todos los años nos pasa lo mismo. El ganador es no sé quién, el ganador es no sé cuántos… Estamos acostumbrados a que nos lo desvelen. Será o no será, no lo sé», ha comentado contundente.

