La final de ‘Masterchef’ siempre regala momentos de gran emotividad a la audiencia. Uno de los momentos más especiales del cierre del ‘talent culinario’ ha tenido lugar cuando Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado, ha abierto las puertas de su restaurante, El Bohío, en la localidad toledana de Illescas, donde se encuentra su establecimiento, para que se celebrase allí una de las pruebas.

Hace ocho años «estaba en una situación muy complicada»

En su reapertura de puertas después de un largo confinamiento, el cocinero no ha ocultado su emoción. «Vaya tela, chicos. Se me cae el alma a los pies. Hacía cuatro meses que no entraba…«, al recordar los largos e intensos días de cuarentena. «Debo confesar que hoy tengo sentimientos encontrados. Cuando Samatha, Jordi y yo preparamos esta temporada lo tuve claro: teníamos que hacer la gran final aquí en El Bohío. El motivo: que ‘Masterchef’ también a mí me ha cambiado la vida. Cuando me llamaron para ser juez estaba en una situación muy complicada, pero muy complicada. Los negocios son así y por más ilusión que le pongas no siempre cuadran las cuentas. Vamos, que estaba al límite. Pero bueno, ocho años después y 18 ediciones después puedo decir con orgullo no solo que El Bohío sigue en pie sino que he tenido la gran suerte de transformarlo en el restaurante que siempre he soñado».

«Pero el coronavirus se ha interpuesto en nuestra vida y El Bohío lleva cuatro meses cerrado y vosotros vais a ser los primeros en encender los fogones… Y los últimos, por desgracia también os últimos. Porque por más que me duela aún queda un rato largo para que los hosteleros podamos recuperar la normalidad en nuestros negocios», añadía. «No os cuento esto no es para que estéis tristes. Una vez más, Masterchef ha sacado la varita mágica y nos ha permitido seguir cocinando en mitad de una pandemia», concluía.

