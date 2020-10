Este jueves, ‘Pasapalabra’ celebra sus 100 programas en su nueva etapa en Antena 3 con Roberto Leal al frente del concurso. Además, lo hace con buenas noticias. El programa, que se instaló en las tardes el pasado mes de mayo, ya se ha convertido en el concurso más visto de la televisión y lo hace logrando ya dos meses de liderazgo consecutivo y ya se consolida como el programa más visto de la tarde. A pesar de que han sido muchos momentos a lo largo del concurso, Roberto Leal ha confesado cuál ha sido su momento más doloroso desde que comenzara el concurso hasta el día de hoy. Y es que para el presentador, se crea un vínculo especial con algunos de los concursantes, como ha sido el caso de Nacho y Pablo, que han pasado muchas tardes en el concurso, y forman su propia familia.

En conversación con el portal de televisión, ‘Yotele’, donde han hecho un repaso por los 100 programas que lleva ‘Pasapalabra’ en emisión, ha revelado que el momento más duro para él fue el día que se tuvo que marchar Nacho. «No es exagerar pero, al final, pasas muchas horas con ellos y se genera una especie de vínculo familiar porque conoces todo. Conoces sus alegrías, sus fobias, sus sueños, en qué se gastarían el bote… Se crean cosas muy chulas», comienza diciendo. Y posteriormente añade que efectivamente que el momento de la marcha de Nacho fue uno muy duro para ellos. «Yo lo pasé mal cuando se fue. Se me saltaron las lágrimas. Nos hemos emocionado todos, y se marchó en un momento en el que estaba a punto de llegar a los 80 programas», explicó en el citado medio.

El medio de comunicación ha querido conocer si ese fue el momento más especial para Roberto Leal a lo largo de todos los programas que llevan en emisión: «He vivido momentos muy intensos con roscos en los que los concursantes se han quedado a una palabra para llevarse el bote pero, en lo personal, la salida de Nacho es uno de los momentos que me guardo dentro de estos 100 días. Somos humanos y la verdad es que no es un concurso cualquiera en el que tú entras y sales. Al final, dejas cosas», sentencia en su entrevista en ‘Yotele’.

Hay que recordar que Roberto Leal pasó el coronavirus y tuvo que estar un tiempo sin presentar ‘Pasapalabra’. A finales del mes de agosto, Roberto Leal tuvo que coger la baja médica después de dar positivo en coronavirus. El presentador se vio obligado a ausentarse de ‘Pasapalabra‘ y fue Manel Fuentes quien lo sustituyó durante los programas en los que Roberto no pudo ponerse al frente del concurso de Antena 3. Semanas después, tras pasar la cuarentena en su casa y después de que el test diera negativo, volvió a ponerse al frente y lo hacía muy ilusionado.

Con una fotografía en las puertas de las instalaciones de Atresmedia, en Madrid, donde se graban los programas de ‘Pasapalabra’, Roberto Leal anunció la feliz noticia el pasado 11 de septiembre: «¡Vuelta al cole! ¡Muchísimas gracias a todos por el cariño recibido! ❤️❤️❤️ A mi familia, amigos, compañeros, personal sanitario y a @fuentes_manel por estar al pie del cañón durante mi ausencia. Al lío de nuevo. ¡Cuidaros mucho!», escribió en la publicación.

Fue el pasado 31 de agosto cuando Roberto Leal anunció que había dado positivo en coronavirus. «A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, @pasapalabra sigue on fire. Mi compañero @fuentes_manel será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza», escribió por aquel entonces anunciando la noticia a través de sus redes sociales. Dos semanas después, volvió al trabajo tras pasar la cuarentena en casa. Tras anunciar su regreso a la tele, fueron muchos los comentarios que recibió dándole su apoyo tras superar la enfermedad. Ahora, cumple los 100 programas de ‘Pasapalabra’.