Joaquín Prat se ha convertido en el último rostro conocido en sumarse a las aventuras de Jesús Calleja en su programa de Cuatro, ‘Planeta Calleja‘. Los dos presentadores han viajado hasta las Azores y han vivido un imprevisto que podría poner en jaque su viaje: una alerta por volcán.

Joaquín Prat está disfrutando como un niño, tal y como él mismo ha revelado a ‘Cuatro al día’. Sin embargo, el presentador, Jesús Calleja y el equipo del programa han tenido que adaptar todas las aventuras que estaban previstas para el programa debido a la alerta por volcán que azota la zona. «En las islas Azores hay 1.766 volcanes, 9 activos. En este momento, en la isla de San Jorge alerta 4 sobre 5 por explosión de un nuevo volcán. Estas fuerzas de la naturaleza han esculpido un lugar perfecto para la aventura», indicaba el propio Jesús Calleja en sus redes sociales para explicar la situación por la que están pasando y aseguraba que su invitado estaba «flipando» con la experiencia.

Los incesantes temblores en la isla de San Jorge han puesto en alerta a todos los vecino y autoridades por la posibilidad de una erupción volcánica. Por ello, el gobierno regional de las Azores ha activado un plan de emergencia y protección civil y muchos vecinos están dejando ya sus hogares. Además, la previsión de lluvias con alerta amarilla pueden propiciar los movimientos de tierra y derrumbes en las zonas rocosas. De la misma forma, la mitad de la isla de San Jorge está preparada para acoger a los desalojados.

El equipo del programa ya estaba en alerta acerca de lo que podía ocurrir y, por ello, Jesús Calleja ha trazado un plan B para poder seguir con la aventura. «Siempre tenemos un plan, es más, mañana la aventura va a continuar, tengo varias cosas en la cabeza. Como esto es un volcán y tiene varios tubos de lava, algo se me ha ocurrido para hacer bajo tierra por esos tubos», escribía el presentador a través de sus redes sociales.

Una aventura que cambiará la vida de Joaquín Prat

A principios de esta semana, Joaquín Prat dejaba de lado los platós y se embarcaba en esta nueva aventura junto a Jesús Calleja. Ambos están viviendo la aventura y ya han podido conocer algunas de las maravillas que ofrece la isla mientras hacían actividades en bicicleta, lancha y hasta por debajo del agua. Una aventura en estado puro en la que Jesús Calleja ha puesto al límite al presentadora de ‘El programa de Ana Rosa‘.

«Para él entender es llevarte al límite. Forzar la máquina hasta límites insospechados donde no sabías que podías llegar, me está exprimiendo. Tengo el culo casi en carne viva, no puedo dormir por las noches. Esto es un programa serio, no estamos en pelotas, esto ha sido del rozamiento de los arneses, los neoprenos, todo ese tipo de cosas. Ha sido una experiencia única, una experiencia de vida. Lo necesitaba», insistía el presentador en una conexión con ‘Cuatro al día’. Ante esto, Jesús Calleja reconocía que el tiempo que estaban pasando juntos le había permitido conocer en profundidad al presentador: «Le he conocido en las distancias cortas y es un cachito de pan. Toda abuela quisiera tenerle de nieto, es adorable, cariñoso. Me ha sorprendido para bien, es un chico perfecto».

Lo cierto es que a través de las redes sociales, Jesús Calleja ha hecho partícipe a sus seguidores del gran descubrimiento que había hecho al llevar consigo a Joaquín Prat a esta nueva aventura. «Tienes una cara de felicidad que de verdad… estás de verdad. Tú no eres actor. Mirad qué cara, lo dice todo. Aquí estamos los dos tranquilos, no hay nadie. Estamos en este lago, que era un antiguo cráter», aseguraba el presentador.