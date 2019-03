3 Pedro Almodóvar se encuentra en plena promoción de su película ‘Dolor y Gloria’

Pedro ha vuelto ha mencionar su miedo a la luz cuando se encuentra inmerso en el rodaje de sus películas: “Tengo fotofobia, cuando estoy rodando, tengo que estar con gafas de sol, llevar sombrero, a pesar de que nunca llevo porque no me sientan bien, con mi monitor y totalmente tapado para evitar los focos. Eso sí, cuando tengo que ir a decirle algo a algún actor, doy un salto y se lo digo”, apunta.

No es lo único de lo que ha hablado Pedro Almodóvar, que también ha tratado el tema de su infancia: “De pequeño, los otros niños me miraban con extrañeza. Yo no sé cómo era, pero yo sé que me miraban de otra manera. Era un niño fuerte. En Madrid había gente tan rara como yo, y encontré el lugar perfecto para mí”, ha confesado.