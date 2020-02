Paz Padilla ha recibido este martes la peor de las noticias: ha fallecido su madre. Dolores ha muerto a los 91 años en el hospital Puerta del Mar de Cádiz después de romperse la cadera, una pérdida que ha dejado desolada a la cómica, pues estaban muy unidas. Aunque siempre habían tratado de mostrar la complicidad que les unía en redes sociales, no es la única vez que la gaditana acapara todas las miradas. Fue en el año 2017 cuando la cómica recibió la sorpresa de su progenitora en ‘Mi casa es la tuya’, programa en el que se pudo ver el humor que también la caracterizaba a ella.

Muere Dolores, la madre de Paz Padilla, a los 91 años

Con una enorme gracia Dolores llamaba a Bertín Osborne «Martín Borne» y allí hizo carcajear a toda la audiencia. Reveló entonces cómo era Paz Padilla durante su infancia, anécdotas que cautivaron aún más si cabe a los seguidores de la presentadora. «Paz era traviesa y era mala. Tenía que tener mucho cuidado con ella porque todo lo que escuchaba lo decía…Embarazada del más pequeño me salió ardiendo la casa y no la reñí porque se me salvó«, comentó en una videollamada, ya que ella estaba desde su casa en Cádiz.

Y, aunque estaba muy orgullosa de todo lo que había logrado a lo largo de su carrera, no decía públicamente que era la madre de Paz. «Yo no voy diciendo que soy la madre de Paz Padilla, de hecho, digo que no la conozco. Me pregunta mucho e incluso que cuánto gana. Yo no soy la administradora (ríe)», dijo. Un encuentro que también aprovecharon para revelar anécdotas del pasado, tanto es así que dieron detalles de algunas que hasta entonces eran inéditas. «Cuando cumplí años me llevó a un boy. Me operaron del corazón, recién salida del hospital y sentadita en el sofá con los amigos, entró un enano. Otro año entró otro disfrazado de policía…De buenas a primeras se asomó y se sentó en las faldas y en los cojines. Como si te sentaras encima tú Bertín…lo que te iba yo a hacer», añadió.

Tras conocerse la noticia ya han sido muchos los compañeros de profesión que han querido transmitirle todo su cariño. Entre ellos, Joaquín Prat, quien le ha enviado todo el ánimo a la gaditana.