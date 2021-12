Ya quedan solo 10 días para que llegue la Nochevieja. Una fecha muy importante para Paz Padilla, que será la encargada, junto con Carlos Sobera, de dar la bienvenida al nuevo año en Telecinco. El próximo 31 de diciembre, ambos presentadores se trasladarán a la localidad gaditana de Vejer de la Frontera para la retransmisión de las campanadas de Fin de Año en Mediaset España. La gala «se emitirá para toda España a través de una señal en simulcast para todos los canales del grupo, excepto Boing«, ha informado la cadena en un comunicado. Una de las incógnitas de este programa es conocer qué vestido lucirá la gaditana para comerse las uvas en directo con millones de espectadores.

Para ayudar a resolver el misterio, la conductora de ‘Sálvame’ ha mostrado a sus seguidores las imágenes de los vestidos que son ‘candidatos’ perfectos para vestirla en su gran noche. En total son 5 los diseños que, de momento, están en lista de espera… Como no tiene claro aún cuál elegir, ha preguntado a sus ‘followers’ por el que más les impacte: «Cuál os gusta más?», dice.

Todos los vestidos que optan a engalanar a Paz Padilla este Fin de Año son creaciones de Alejandro de Miguel, un conocido diseñador de moda que ha firmado vestidos para mujeres famosas como Marina Danko, María Teresa Campos y sus hijas o la mismísima Reina Sofía. Curiosamente, también fue el autor del espectacular vestido blanco que lució Ana Obregón para dar las Campanadas en 2020 y que suponían su vuelta al trabajo tras la muerte de su único hijo, Aless Lequio.

Para Paz Padilla, dar la bienvenida al Año Nuevo supone un complicado reto. Y es que esa noche le traerá grandes recuerdos de su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido el 18 de julio de 2020 como consecuencia de un tumor cerebral. Hace unos días, en su vuelta a ‘Sálvame’, la presentadora recordaba cómo vivió las últimas Campanadas que dio en la cadena junto a Jesús Vázquez. «El año que di las Campanadas estaba mi Antonio conmigo, ya estaba malito, a mí me costó, a él también… pero quiso estar conmigo y estuvo. Ha pasado un año, yo me encuentro más fuerte y creo que ya puedo decir que las cosas me van un poquito bien. Tengo ganas de que la gente tome las uvas conmigo y contagiar a la gente de felicidad y ganas de vivir», explicaba.

Ahora que vuelve a ponerse al frente de la Nochevieja en directo vuelve a sentirse ilusionada. Sabe que esa noche será muy especial. El amor de su vida estará en su recuerdo, pero también tiene muchas ganas de repartir su alegría y optimismo con el público. “Hemos pasado un año muy difícil todo el mundo”, ha señalado.