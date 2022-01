Paz Padilla está recibiendo fuertes críticas en redes sociales tras sus declaraciones sobre el maltrato. No ha querido mojarse sobre esta polémica, al igual que tampoco lo ha hecho después de que se pusiera en duda su amistad con Chiquito de la Calzada. Al menos, en un principio. Eso sí, no ha podido evitar emocionarse cuando ha recordado al humorista, a quien se le homenajeó hace tan solo unos días en Málaga con una estatua, tributo al que ella no pudo acudir. Después de repetir una vez más que «el amor todo lo puede», la cómica ha recordado lo especial que era para ella Chiquito y lo difícil que ha sido para ella su ausencia. «El amor no se mide, el amor se siente, el blanco, el puro, te quiero por encima de todo, solo quiero que tú estés bien», ha comenzado diciendo Paz Padilla en ‘Sálvame’.

Aunque varios de sus compañeros le pedían que respondiera a aquellos que dudaban de su cariño hacia Chiquito tras no acudir a su homenaje, Paz Padilla insistía: «El amor que tengo a raudales, se lo doy a mis hermanos, a mis amigos, a ustedes y por eso soy tan feliz. Nadie va a cuestionar mi amor por Chiquito». Rota porque se ensucie un vínculo tan especial, Paz no ha querido echar leña al fuego y ha preferido dedicarle tan solo palabras bonitas al que fue su gran amigo. Todo comenzó este martes cuando varios asistentes, entre ellos Manolo Sarriá o Tony Antonio, dieron a entender que aquellos que no habían ido «era porque no querían o tenían mucho que hacer». Entonces, Paz se convirtió en la gran ausente y comenzaron los rumores acerca del motivo por el que había declinado la invitación. Si bien ella ha preferido no aclararlo, sí ha dejado claro lo bonito que es todo lo que se está haciendo por él. “Estoy muy orgullosa de Chiquito y de los compañeros y amigos que le han hecho este homenaje, gracias. Conociéndolo como lo conocía, estaría ahora mismo flipándolo», espetó.

Paz Padilla prefiere no encender ninguna mecha ni explicarse más de lo debido. Mientras tanto otros colaboradores de televisión han comentado que Paz Padilla sí que ha homenajeado a su amigo Chiquito, al igual que luchada por reconocerle. Cabe recordar que le otorgaron la medalla de Andalucía a título póstumo tras la petición de Paz, un requerimiento que tuvo sus frutos afortunadamente. En el año 2018, unos meses después de su muerte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía le otorgó este galardón al humorista, cantaor y actor. Chiquito falleció a los 85 años, dejando a su círculo y sus grandes amigos completamente rotos, pues era una persona muy querida.