Este martes, Paula Badosa ha visitado el plató de ‘El Hormiguero‘. Allí ha hablado de su reciente victoria en el torneo de Indian Wells. Ha sido la primera española en conseguirlo, así que está muy satisfecha de su logro. «Fue una sensación de alivio y haber cumplido tus sueños», ha confesado. “Estábamos la dos agotadas, yo estaba cumpliendo un sueño y al final ese momento es una mezcla de muchas emociones”.

También ha contado que su camino hacia el éxito como deportista ha estado plagado de importantes sacrificios. No ha sido fácil. Lleva años dedicándose en cuerpo y alma al tenis. Y a lo largo de su carrera profesional ha saboreado victorias, pero también conoce el fracaso. Y lo que es sentir deseos de tirar la toalla.

Paula Badosa habla de los momentos en los que «baja la confianza y la seguridad»

Cuando Pablo Motos le preguntó qué al terminar la final y ver cumplido su objetivo, explicó que tuvo «una una mezcla de todo. Fueron tres horas de partido, después de muchos años luchando y muchos procesos«. Así, hablaba a corazón abierto de los momentos más duros a los que ha tenido que hacer frente en su camino hacia el triunfo.

“Yo he vivido ese proceso, es muy duro lo que se pasa para llegar arriba, he sufrido momentos de ansiedad, depresión, momentos donde baja la confianza y la seguridad... que cuando las cosas no te salen bien crees que no vales para nada…» relataba.

«Creo que hay mucha gente que no es consciente de lo que se pasa para llegar hasta arriba y yo he sufrido esa ansiedad y he pasado también por momentos de depresión, que te baja la confianza, la seguridad», confesaba. «Al final en el deporte de élite, con 18, 19 o 20 años, tienes que estar preparado para cosas que en otro trabajo tienes margen hasta los 35 o 40 años para seguir triunfando. En el tenis tienes que hacer un proceso de maduración más rápido de lo normal y eso es algo antinatural. Estar preparado para entrar en una pista solo, jugar ante 15.000 personas, gestionar las derrotas… Es muy duro», sentenciaba.

La presión a la que hacía referencia le pasó factura en un momento muy delicado de su carrera. Siendo apenas una adolescente, Paula Badosa llamó la atención al conseguir la victoria en Roland Garros júnior. Muchos vaticinaron que pronto cosecharía nuevos trofeos, pero estos no llegaron tan rápido ni tan numerosos como ella hubiera deseado. Esto le generó mucha ansiedad, frustración, y sufrió una crisis personal que casi le cuesta abandonar su carrera como tenista.

«Sufrí muchos miedos y ansiedad”

«¿Cómo es el momento en el que estás a punto de ganar?», le preguntaba Motos. “Odio ese momento, es para mí el momento más difícil en el tenis porque no tienes un tiempo como en otros deportes y es durísimo”, respondía. “Desde muy pequeña amaba este deporte, quería ser tenista como fuera, las cosas no me iban como se esperaba y sufrí muchos miedos y ansiedad”.

Al hablar de cómo es un día normal para ella, ha explicado que sigue una rutina rigurosa: “Me despierto, desayuno, a veces ayuno, después dos horas de gimnasio, dos horas de tenis, descanso, como, dos horas más de tenis y luego fisio”. Eso cuando no viaja. En esos casos, sus hábitos cambian ligeramente. “Viajo unas 35 semanas al año, ya le estoy cogiendo el gustillo y cuando estoy dos semanas en Madrid echo de menos los aviones”, ha destacado.

Incluso ha contado que es capaz de darle continuidad a sus sueños. “Tengo un sueño, me despierto y se me olvida, paso el día y cuando vuelvo a descansar sueño lo mismo otra vez y puedo continuar el sueño. Es algo rarísimo”, decía.

«Rafa Nadal es mi ídolo»

Pablo Motos ha querido saber si es cierto que «hasta hace poco te escondías cuando veías a Rafa Nadal». Ella no lo ha negado: “Sí, siempre he dicho que es mi ídolo y en los primeros torneos donde lo veía me intimidaba mucho por lo que ha conseguido; yo veía que venía y me iba al baño o me escondía porque no me salían ni las palabras”.

Próximamente, Paula Badisa va a participar en el WTA Finals de Guadalajara (México) con Garbiñe Muguruza, con la que tiene una gran complicidad. Sin embargo, en la pista ya no hay amistad: “Cuando competimos no somos amigas, pero por suerte hay muy buena relación con todas las jugadoras, fuera nos llevamos bien todas en general y dentro ya no somos amigas”.

Sufrió Covid en Australia: «Estuve 21 días en un hotel»

Atrás quedan los días en que su salud se vio mermada por culpa del Covid-19. Un virus que la pilló en Australia: “Estuve 21 días en un hotel, no podía ni abrir la puerta de mi habitación, sólo si había comida”.