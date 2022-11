La actitud de Patricia Conde fue para muchos espectadores de ‘MasterChef Celebrity‘ incomprensible. También para Jordi Cruz, jurado del talent culinario, quien le dijo que era una «absoluta decepción», unas palabras que sentaron fatal a la presentadora. Tal fue la indignación que tras ser expulsada mostró su enfado en redes sociales, donde, a pesar de agradecer la oportunidad al programa, dejó claro que «la televisión no era real». Pues bien, este miércoles SEMANA ha podido comprobar que el texto ha sido modificado y que se ha borrado gran parte del mismo. A continuación destacamos las frases que han desaparecido de la publicación de Patricia Conde, un gesto que ha pasado desapercibido para sus seguidores.

Según ha podido saber SEMANA, Patricia Conde ha recibido un tirón de orejas. No quieren que deje el programa en mal lugar y le han pedido que blanquee sus palabras, intentando que el daño se minimice en la medida de lo posible. Cabe señalar que además del texto que analizaremos a continuación, también dijo que Jordi Cruz tenía un papel y que se limitaba a repetir lo que alguien le decía previamente por el pinganillo. Pero centrémonos en el mensaje, donde Patricia Conde decía en un principio «nos dijeron esto es un show, no un programa de cocina», lo cual ha matizado ahora con “esto es un show más que un programa de cocina”. Además, aseguraba que no estaba acostumbrada a que le gritaran o a no tratarle bien, lo cual no supo gestionar, una frase que ha eliminado en su totalidad, al igual que la parte donde aseguraba que quería investigar ‘MasterChef’ desde dentro. Un mensaje que ha sufrido grandes cambios de los que esta revista se ha percatado y que te mostramos en su totalidad para que puedas visualizarlo tú mismo.

Lo mismo sucede cuando Patricia Conde habla de que no todo el mundo es igual. «A mí me gusta tratar igual a todos mis compañeros pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás, he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto», comenta. Tampoco queda ni rastro del momento en el que dice «no puedo con las mentiras» o de la frase en la que asegura que todo lo que pase en televisión «es mentira», con lo que la actriz ha decidido rebajar el tono. De este modo, la de Valladolid da un paso atrás, quizás intentando rebajar la polémica. Prefiere quedarse con lo bonito de la experiencia, aunque ya haya reconocido que hayan pasado cosas que no fueran de su agrado.

Este martes acudió a la gran final, donde mostró buen talante con el jurado y donde dijo estar contenta y orgullosa de haber llegado a la final de la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’, la cual ha ganado Lorena Castell. En la imagen que te ofrecemos en este artículo se puede ver la diferencia de tamaño de texto, así como las muchas frases que ha fulminado de un plumazo. ¿Dará explicaciones en el futuro acerca de su verdadera posición respecto a ‘MasterChef Celebrity’? De momento, habrá que esperar para saberlo.