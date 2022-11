La séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ llega a la recta final. Este lunes, María Escoté, Patricia Conde, Manu Baqueiro y Lorena Castell, los cuatro finalistas, se han enfrentado a pruebas muy exigentes para alzarse con el suculento premio: una dotación en metálico de 100.000 euros. El nivel de exigencia ha sido enorme, y la presentadora no ha podido con la presión. Tras la prueba de exteriores, ha sido expulsada. La diseñadora tampoco ha pasado a la final, pero ha sido el comportamiento de Conde el que ha protagonizado una semifinal que ha hecho arder a los seguidores del programa en las redes sociales y que ha decepcionado profundamente a Jordi Cruz: «Tu palabra es rendición y la mía decepción. No te reconozco».

Vídeo: Twitter

En la prueba de exteriores, en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, la diseñadora, la presentadora y el actor han luchado por el último pase al duelo final. Todos ellos han tenido que cocinar un menú firmado por el chef Quique Dacosta diseñado para rendir homenaje a 10 cocineras referentes en la gastronomía española. Algunas de ellas son Elena Arzak, Maca de Castro, Fina Puigdevall y Martina Puigvert. Contra todo pronóstico, Patricia Conde ha perdido el control.

«Patri, no estás luchando por la final. Te veo derrotada», le ha recriminado Jordi Cruz a Patricia Conde

«No sé qué te pasa, Patri, pero no estás luchando por la final. Te veo derrotada. No lo he visto nunca. Has superado tantas semanas de trabajo, te has ganado un puesto aquí y no estás peleando por la chaquetilla», le ha echado en cara Jordi Cruz. «No puedo con tanto estrés. Quiero dormir», respondía Patricia Conde. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, pero era evidente que estaba desbordada. Minutos antes se había bloqueado a la hora de limpiar el pescado y no paraba de cometer errores: «Estoy muy cansada. Me agobia la presión. No puedo», confesaba. Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera le han dado un toque de atención. «Te veo no solo derrotada, sino tomándote todo a la ligera», le ha dicho el catalán.

Vídeo: Twitter

La situación empeoraba cuando Patricia Conde recibía la reprimenda de los chefs. Estos le preguntaban cómo iba con la elaboración de su plato. Esta no tenía casi nada listo. «Algunas cosas sí que están, faltan otras, pero tened confianza», lanzaba. Quique Dacosta intentaba animarla: «Estoy convencido de que por orgullo cuando llegue el momento de emplatar tendrás herramientas suficientes para hacer algo que sea aparente y que esté bueno». Una vez que se marchaban los profesores y el chef extremeño, Patricia Conde se desahogaba con su compañero Manu Baqueiro: «Qué mal lo paso cuando vienen los profes. Siempre, de toda la vida. Que me pongo muy nerviosa, me siento cuando tenía 12 años y venían los profesores a reñirme».

«En 10 años es la primera vez que vemos a una finalista que no lucha por la chaquetilla», dice el chef catalán, enfadado

Todo iba a peor por momentos. La actitud de Patricia Conde no era la habitual. Apenas se ha movilizado para sacar adelante el reto. Y en el momento en el que debía estar emplatando, no había empezado a suflar las patatas. De inmediato, Twitter se ha incendiado con críticas a su aparente pasotismo. «Por un motivo que no sabemos pero espero que algún día lo cuente. Patricia Conde está vacilando lo más grande al programa, aposta y por algo. Esto no es normal, pero se nota un huevo que las vaciladas son aposta y no por estar colapsada», ha comentado una usuaria. Otros, en cambio, han visto en sus gestos las consecuencias de los nervios y la presión: «La pena es que la gente sigue sin entender que puedes colapsar y es lo que, creo, que le ha pasado a Patricia Conde… luego todos estamos a favor de la salud mental».

Jordi Cruz, preocupado por Patricia, ha acudido en su ayuda. Pero la valliselotana seguía sin centrarse. «Estoy muy decepcionado. ¿Cómo llamas a esto, ya que hoy estás en plan fantasía?», le ha echado en cara el catalán. «No estoy contento contigo, has cruzado los brazos. Siento una terrible decepción». La que fuera pareja de Dani Martín ha contado que «la última semana del concurso ha sido muy dura» y que «ha sido como morir un poco en vida».

Jordi Cruz, a Patricia Conde: «Te tomabas a pitorreo nuestras palabras»

Finalmente, Patricia Conde ha presentado su plato -lenguado cítrico con patatas suflé y caviar- a los comensales: «El lenguado está de punto estupendo, pero las chalotas están un poco avinagradas», decía una de ellas. Pero esto no ha logrado que los chefs se pronunciaran. «En 10 años de programa, es la primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla… Te tomabas a pitorreo nuestras palabras«, ha dicho un cabreado Jordi Cruz. Conde se defendía: «Ya te he dicho que tengo mucho sueño, que estoy muy cansada y he llegado aquí muy cansada. Me he sentido bloqueada y sobrepasada. Sabía que ellos iban a luchar más que yo. Ya no sabía de dónde sacar a energía».

Cruz proseguía: «Somos nosotros quienes tenemos que admitir el error». Y Conde replicaba: «Es como cuando estás en una maratón y tienes la meta cerca y bajas la guardia porque parece que no vas a llegar». Por último, el de Manresa daba su veredicto: «No mereces la chaquetilla para llegar a la final». Las redes seguían echando humo. No daban crédito a la forma de comportarse de Patricia Conde: «Si os fijáis Pepe Rodríguez no ha hablado con Patricia Conde absolutamente nada durante la prueba y mucho menos después. Algo ha pasado con la dirección de programa». Sea lo que fuere lo que provocase que Conde tirase la toalla antes de tiempo, ella se siente satisfecha de su paso por el concurso: «Hoy termina mi aventura en MasterChef, pero tengo ganas de seguir concursando», concluía antes de marcharse.