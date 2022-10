La cuarta entrega de ‘MasterChef Celebrity 7’ ha estado cargada de nuevos retos para los famosos que participan en el talent culinario con mayor éxito de la televisión. Sin embargo, uno de los 15 concursantes del programa no ha logrado superar las nuevas pruebas. Se trata de Patricia Conde, para quien su aventura en el espacio de TVE 1 ha llegado a su fin. La actriz, Xavier Deltell, Pepe Barroso, Manu Baqueiro, Daniela Santiago y Fernando Andina se han batido en duelo en la recta final de la gala de este jueves. «Estoy un poco en shock. A ver qué le digo a mi hijo ahora… Me siento otra vez como si estuviera en el despacho de la directora dando explicaciones porque he hecho algo mal. Y ni tal mal», ha confesado en su charla con Pepe Rodríguez tras conocer el veredicto del jurado. «Que continúen los chicos, que lo hacen muy bien. Yo sé que soy más fuerte que ellos».

El manchego le ha recriminado haber estado «apagada» a lo largo de las últimas cuatro semanas. Esta se ha defendido: «Soy una chica muy normal. Nada que ver con lo que la gente piensa de mí. Estoy muy en mi casa. Soy muy madre. Vienen los amigos de mi hijo, les hago la merienda a todos. Estoy jugando con ellos. Soy muy normal, no estoy por ahí por las fiestas fiestas y divirtiéndome y haciendo bromas y chistes todo el día. Soy muy normalita. A lo mejor dices: ‘No es tan divertida’. Sin papeles, sin guion, soy así, como me veis: recatadita, reposada, ‘poc a poc«, ha explicado.

María Zurita, la gran favorita de Patricia Conde

De su paso por el programa hace un balance positivo: «Estoy encantada porque he hecho nuevos amigos, que están aquí». De sus compañeros, tiene varios posibles ganadores en mente: «Tengo varios favoritos. Apuesto por María Zurita». Esta ha destacado que «lo que une MasterChef no lo separa nadie y sé que en ella tengo una amiga para rato». También apuesta por «Fernando, por Isabel y por Dani».

«Tengo ganas de hablar con mi hijo y decirle lo que me ha pasado a mí: que unas veces se gana y otras se aprende», añadía. «Me llevo un master de cocina de tres años en un mes. Me llevo montón de amigos nuevos. Han sido muchos y muy grandes momentos. No he disfrutado poco, he disfrutado un montón», ha confesado antes de despedirse de sus compañeros.

Cabe recordar que Patricia Conde, de 42 años, tiene un amplia trayectoria profesional en televisión a sus espaldas. Diagnosticada de celiaquía con tan solo 19 años, le gusta cocinar para sus familiares y amigos. Disfruta mucho con la comida. “Soy de muy buen comer, mucho y bien”, afirma. Es amiga de la mujer del chef Raúl López y cada vez que visita su restaurante amazO, en Pollença (Mallorca), cocinan juntos. “Me encanta ponerme el uniforme y convertirme en una más de la plantilla. Me ha enseñado infinidad de platos superricos, tips y recetas que me han salvado la vida en más de una ocasión”.