No hay mayor fan que una madre y sino que se lo digan a Roberto Leal. El presentador de ‘Pasapalabra’, uno de los formatos más exitosos de Antena 3 y uno de los principales rivales a tumbar que se ha propuesta Mediaset, ha sido galardonado con un Premio Ondas 2021 como Mejor Presentador, pero el protagonismo no se lo ha llevado él, sino su madre, que se convirtió por sorpresa en la gran estrella de la gala celebrada en la noche de este martes en Barcelona. El presentador ha querido dedicarle el premio a su madre, el gran apoyo de su vida, aunque junto a él también estaba su mujer, Sara Rubio.

Vídeo: Europa Pres

A la salida de la ceremonia de los Premios Ondas 2021, el presentador se expuso a las preguntas de los reporteros, pero fue su madre quien más tomó la palabra y es que el orgullo que siente por su hijo es imposible de disimular. “Estoy orgullosísima de él. Siempre lo he estado, pero ya estos premios a alto nivel la verdad es que sí”. Mercedes además a hablado de la buena fama que arrastra Roberto Leal entre sus amigos de profesión de ser un buen compañero: “Es verdad, también lo sé, he estado hace poco en el programa de ‘Pasapalabra’ y todo el mundo, hasta las limpiadoras me hablan bien de él, eso es algo”, dice con orgullo de madre delante de un sonriente Roberto Leal, que se deja piropear por la mujer más importante de su vida, con permiso de su esposa.

Vea el vídeo para escuchar las palabras de orgullo de la madre de Roberto Leal tras ganar un Premio Ondas 2021 a Mejor Presentador por su labor frente a las cámaras en ‘Pasapalabra’, el cual ha perpetuado su éxito en la parrilla de Antena 3.