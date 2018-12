Los padres de Alba Carrillo, a las puertas de ‘GH DÚO’

La familia de Alba Carrillo no deja de sorprendernos. Cuando la vida de la modelo se convirtió en uno de los temas tratados en los platós de Telecinco, su familia se vio involucrada, quizás sin quererlo, en todas las polémicas que protagonizaba la modelo en cada una de sus apariciones públicas.

Mientras su madre, Lucía Pariente, defendía con uñas y dientes a su hija -e incluso se atrevía a convertirse en una de las concursantes de ‘Supervivientes’-, el padre de la modelo prefería mantenerse en un discreto segundo plano, sin querer hablar sobre las polémicas que rodeaban a su mujer y su hija.

Pues bien, ahora parece que el padre de la modelo da un paso más y se atreve a ser uno de los concursantes del nuevo reality de la televisión. Y es que tal y como ha podido saber SEMANA, los padres de Alba Carrillo están negociando su entrada en el programa ‘Gran Hermano Dúo’. El matrimonio aún no ha llegado a un acuerdo para firmar el contrato que los convertiría en dos de los protagonistas del nuevo programa de Telecinco.

Si finalmente los progenitores de la modelo se atreven a dar este paso, los fans del programa podrían ver qué relación tienen y cómo llevarían la convivencia con el resto de rostros conocidos que han aceptado el reto. Por ahora se ha confirmado la asistencia de Kiko Rivera e Irene Rosales.

El matrimonio viajó hasta Guadalix de la Sierra para ver la casa en la que convivirán con el resto de concursantes a partir del mes de enero: “Lo que más miedo me da es un poco todo. Es una exposición 24 horas, nunca lo he hecho, no sé como me va a repercutir fuera. El separarme de mis hijas también, pero bueno, es una aventura bonita y la tengo que hacer”, le dijo a Jorge Javier. Además, adelantó que ella es fácil para la convivencia: “Tengo buen carácter y no soy maniática. Si todos hacemos un poquito, creo que todos vamos a convivir bien”.

Alba Carrillo está muy unida a sus padres, por lo que podría pasar unos meses delicados si finalmente deciden entrar en la casa de Guadalix. No tenemos dudas de que la modelo habrá aconsejado a sus padres sobre cómo actuar, ya que Alba está acostumbrada a estar rodeada de cámaras. También lo está Lucía Pariente, que ya estuvo en ‘Supervivientes’.

Tendrá que ser consciente de que la participación de sus padres en el reality y su comportamiento podrá recibir numerosas críticas.

La modelo no habla mucho de su padre, Carlos, que nunca ha querido seguir los pasos de su mujer y su hija. De hecho, cuando ha sido perseguido por cámaras de televisión, lo hemos visto con gorra y gafas de sol para evitar ser reconocido. Aún así, Alba ha dedicado bonitos mensajes a su padre a través de Instagram, desvelando que ha sido él el que le ha hecho adquirir la pasión por la lectura.

“He elegido esta foto del día que me gradué en la universidad porque tienes cara de bebé. Igual que hoy!! Estás estupendo!!!😍 Feliz cumpleaños papá!!! Bienvenido a la adolescencia”, ha escrito para felicitarle el cumpleaños a su padre.

“Él ❤️ con esa sonrisilla de “Sí pero no” , el único hombre con el que he logrado compartir mis gustos de lectura , música y arte , el que me enseñó quién era camarón , me regalaba un libro por cada sobresaliente en el cole y me llevaba en el metro recitando “la tarara” de Lorca . Ese tipo de hombres de los que hay 4 en el mundo y a mi me toco 1 y llevo sus genes! #luckygirl 😍📚🎼🎨💛 #papi #dad“, escribía en esta otra publicación.

A pesar de que Alba vive en su casa, no duda en pasar por la de sus padres siempre que pueden. Allí, disfruta de ratitos de relax y desconexión con ellos.

