Una nueva semana ha arrancado en ‘El Hormiguero’. Luis Tosar, Daniel Guzmán y Joaquín González, protagonistas y director de la película ‘Canallas’, han sido los invitados de excepción este lunes. Sin embargo, todos esperaban con ansía el regreso de Pablo Motos tras superar el coronavirus. Fue el pasado 14 de marzo cuando el presentador se ausentaba de nuevo de su puesto de trabajo tras contagiarse por segunda vez de coronavirus. Sin embargo, dejó «el chiringuito» en buenas manos y Nuria Roca se puso al frente del programa durante sus días de ausencia. Ya lo hizo en febrero de 2021 con un gran éxito, algo que se ha repetido en los últimos programas, entre ellos con la visita de Rosalía al plató, que le dio grandes datos de audiencia a la cadena. Ahora, este lunes, ha regresado y ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su compañera.

Pablo Motos ha regresado al plató de ‘El Hormiguero’

Pablo Motos ha llegado al plató cargado de energía y con muchísima ilusión. Y es que son contadas las ocasiones que el presentador se ausenta de su puesto de trabajo. «¡Qué ganas tenía de que llegase el lunes! Esta noche la vamos a liar”, comenzaba diciendo. No ha querido empezar el programa sin olvidarse de Nuria Roca, que ha estado al frente de espacio de la noche en Antena 3 durante el positivo en coronavirus de Pablo Motos. «Quiero empezar dándole las gracias a Nuria Roca y a todo el equipo”, ha continuado diciendo. «Qué ganas tenía de volver! Gracias a Nuria por suplirme la semana pasada. ¡Eres un sol!», ha dicho. Además, ha revelado que se ha convertido en espectador de excepción durante su aislamiento: «He estado viendo el programa como espectador”, ha dicho.

El presentador estaba muy ilusionado por regresar a su puesto de trabajo. Él ya avisó de que en cuanto se recuperara, iba a volver a ‘El Hormiguero’. Y así ha sido. Además, durante su aislamiento en casa la pasada semana, conectó en diferentes ocasiones con el programa. La primera vez fue el día que se ausentó. El presentador se encontraba «casi sin síntomas» y lo único que nota es «la voz tomada». Durante su conexión, el popular presentador contó qué era lo que había ocurrido: «En un control rutinario que me suelo hacer un día sí, un día no, he dado positivo por coronavirus. Estoy muy inquieto, sin síntomas, pero no paro de meterme palitos a ver si doy negativo y volver a El hormiguero», contó hace unos días.

El presentador de televisión hizo pública esta mala noticia a través del Twitter oficial del programa: «Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. @nuriarocagranel presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto», escribían desde esta plataforma social horas antes de que Pablo entrase por una videollamada y contara de primera mano cómo se encontraba. Ahora, ya ha regresado con fuerza a su puesto de trabajo y ¡le espera una semana cargada de invitados de calidad!

Estos son los invitados que recibirá Pablo Motos durante esta semana

Luis Tosar, Daniel Guzmán y Joaquín González, protagonistas y director de la película Canallas, han sido los invitados de excepción este lunes. Pero todavía queda mucho más. Este martes, se sentará en el programa el periodista Vicente Vallés quien acuda al programa de las hormigas, Trancas y Barrancas, para presentar su nuevo libro ‘Operación Kazán’, que sale a la venta este próximo 23 de marzo. Para el miércoles, Pablo Motos tiene una gran sorpresa para sus tele espectadores.

Y es que podríamos decir que ‘El Hormiguero’ es el único programa de la televisión privada a la que acuden grandes estrellas internacionales de la talla de Jared Leto, que se convierte en el invitado de este miércoles. El actor llega para presentar su última película, ‘Morbius‘, que llega a los cines el próximo 1 de abril. En este film, el popular actor se mete en la piel del médico bioquímico Michael Morbius, que sufre una enfermedad sanguínea desde su infancia.

El broche de oro llega también con la visita de otros dos actores internacionales, Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, que presentan su nueva película ‘Ambulance. Plan de Huida’. El filme se estrena en cines el próximo 13 de abril y narra la historia de dos hermanos que intentar salir airosos del mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles.