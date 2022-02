‘El Hormiguero’ es el programa que, temporada tras temporada, sigue cosechando datos de audiencia estratosféricos. Todos sus invitados, tanto a nivel nacional como internacional, sacan su lado más distendido y cercano en las entrevistas que Pablo Motos les hace, acompañado por Trancas y Barrancas. Con 16 años ya en la parrilla de programación, poco le queda por ver al presentador en el plató del programa. O eso es lo que él se imaginaba. Motos ha recibido este miércoles a David Bisbal y Álvaro Soler en el plató. Los dos artistas se encuentran en plena promoción del último single, ‘A contracorriente’, y han sido testigos de un momento inédito y único en ‘El Hormiguero’. Hasta Pablo Motos se ha quedado en shock debido a que este hecho es la primera vez que ocurre en 16 años de programa.

David Bisbal y Álvaro Soler han acudido al programa a promocionar su último éxito, ‘A contracorriente’

David Bisbal, que se ha hecho con la taza del programa de plata por acudir diez veces a ‘El Hormiguero’, y Álvaro Soler, que se estrenaba en el espacio de Antena 3 han mantenido una charla divertida y han contado algunos detalles de su último trabajo musical. Todo iba sobre ruedas hasta que se mascado la tragedia. Y es que durante la entrevista, Soler ha recordado que vivió durante su infancia en Japón, a lo que el cantante almeriense ha respondido recordando que versionó una de sus canciones con un cantante japonés, Hiromi Go, encargado de realizar una versión de uno de sus éxitos, ‘Oye el boom’, que tuvo una gran repercusión en Asia.

Sin embargo, el encargado de sonido no disponía de esta exótica versión en su ordenador. Esto es la primera vez que ocurre en el programa presentado por Pablo Motos. Un hecho que hasta ha sorprendido al propio presentador. «Es la primera vez en 16 años que no tiene nada», ha confesado el presentador, que incluso ha tenido que parar el programa. «Vamos a parar un momento el programa. Esto es grave, muy grave. Todo tiene que estar en un ordenador que inventó Jorge Salvador hace no se cuantos años y que se lo quieren comprar y no lo venden», ha comenzado diciendo. «Él tiene un programa que pone «terror» o «erótico» y te pone la música acorde… pero es la primera vez que no tienes algo que te pedimos», ha seguido jactándose Pablo Motos. Sin lugar, un momento único que no olvidará Pablo Motos ni sus invitados, que además han hablado de su colaboración musical.

Los dos artistas hablan de su colaboración con ‘A contracorriente’

‘A contracorriente’ es la primera colaboración de David Bisbal y Álvaro Soler y está dedicado a todas aquellas personas que han sufrido, particularmente en los últimos años, a aquellas que luchan a diario y deben reinventarse por completo. Pablo Motos quería saber cómo surgió la colaboración entre ambos. «Somos de la misma compañía discográfica y la colaboración surgió porque nos encontramos en un estudio, le enseñé la canción a David y le gustó», recordó Soler.

«Le dije que le faltaba el estribillo y lo añadí. Fue algo inesperado», ha confesado David Bisbal. En ese momento, Álvaro Soler explicaba una divertida anécdota que ocurrió en el estudio donde se encontraron: “Yo estaba con dos compañeros que eran alemanes y no estaban acostumbrados a sentir tanta emoción”. El tema es esencia David Bisbal sobre mi base. Fue una colaboración súper orgánica”, explicaba Soler.

Durante la entrevista, tanto Bisbal como Soler han dejado claro el buen rollo que hay entre ellos dos. Incluso el cantante almeriense se ha atrevido a hacer pública una petición que le ha hecho a su compañero de canción: «Le estoy diciendo a Álvaro que me enseñe alemán porque lo habla perfectamente”, ha soltado Bisbal. Y es que el catalán es medio alemán por parte de padre, por lo que lo habla con soltura. Bastante ha soltado el almeriense. Y es que Pablo Motos le ha hecho una prueba en directo a Álvaro Soler para saber su nivel de alemán.

Y es que el presentador le ha puesto a prueba y le pedía cambiar del castellano al alemán en mitad de la entrevista en varias ocasiones. Algo que Álvaro Soler ha sabido hacer «sin despeinarse», dejando tanto a su compañero como a Pablo ojipláticos. Por si fuera poco, también ha desvelado que vivió durante varios años en Japón. Y ahí… ha surgido que Bisbal desvelara su tema con un cantante japonés.