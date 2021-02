«Me encuentro perfectamente y lamento muchísimo todo este trasiego y esta confusión», ha explicado el presentador en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

El pasado lunes, la audiencia de ‘El Hormiguero’ era testigo de un hecho sin precedentes: su presentador, Pablo Motos, se ausentaba por primera vez del programa debido al coronavirus. Por suerte no había contraído la enfermedad, pero había estado en contacto con una persona que había dado positivo. Esto le impidió ir al plató a trabajar. Era la primera vez en la historia del espacio de Antena 3 que el de Requena no se ponía delante de las cámaras. 24 horas después, Motos tampoco podrá reincorporarse al trabajo.

El propio Motos ha explicado a sus seguidores el motivo por el que tendrá que permanecer recluido en su casa. «Esta noche no voy a poder hacer el programa tampoco. Tengo un PCR negativo y tengo un test de antígenos negativo también, pero por precaución los expertos me han dicho que me hiciese un PCR largo, de cadena larga, que tiene más sensibilidad. Y en ese salió positivo«, ha relatado en un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram. «Tanta confusión se debe a que debo de tener una carga viral, en caso de tenerla, tan baja, que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos. Debo de estar en ese límite. En caso de tener algo debe de ser bajísimo«.

«Voy a seguir lógicamente el protocolo de los servicios de salud y me voy a quedar en casa», añadía. «Y mañana me van a hacer otro PCR, que dicen que con ese PCR saldremos de dudas y ya se sabrá si al final, aunque sea poquita, o no. Lamento todo este trasiego y toda esta confusión, así que espero que podamos salir de dudas. Esta noche el programa lo hará Nuria Roca, que lo hace estupendamente bien».

Tras la decisión tomada por Pablo Motos será el segundo día que no estará en el plató de ‘El Hormiguero’. Y, una noche más, será Nuria Roca la que conduzca el programa. En su emisión de ayer, la valenciana tomó las riendas del programa, que contaba con un invitado muy especial: el cantante colombiano Maluma. A pesar de la ausencia del conductor, el programa mantuvo el liderato de su franja con 2.979.000 espectadores de audiencia media y una cuota de pantalla del 16,5%.