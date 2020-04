En la última emisión de ‘El Hormiguero 3.0’, Pablo Motos ha entrevistado en directo a la cantante Malú, quien ha revelado todos los detalles del bebé que espera con Albert Rivera, incluido el sexo del bebé. Pero en su programa también se ha pronunciado también sobre unas recientes imágenes en las que se le ve saliendo de su casa, en Madrid, sin protegerse con mascarillas ni guantes.

El presentador ha explicado que la fotografía fue tomada al salir de su residencia hace 24 horas. «Estoy regulín, porque me han hecho una foto sin mascarilla. No sé cómo tomarme esto. Voy a leer el titular, que ha salido hoy, supongo con la intención de que salga en más sitios. ¿Ha venido un fotógrafo enviado por alguien a la puerta de mi casa a pillarme? Esa foto es de ayer. Me bulle la cabeza. ¿Quién ha enviado ese fotógrafo a la puerta de mi casa? Alguien le habrá dicho: ve a la puerta de su casa. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quieren? ¿Desacreditarme? ¿Intimidarme? ¿Hacerme callar? Pues veréis: lo voy a explicar todo. Primero: sí, hay que llevar mascarilla y debería ser obligatoria. Y hay que llevarla siempre», afirmaba, visiblemente molesto.

Motos explica que utiliza mascarillas y guantes cuando sale de casa

«Os voy a decir lo que hago yo y dónde han pillado esa foto. Yo todos los días salgo de mi casa y hago lo mismo para no saltarme ningún paso y hacerlo todo de forma automática. Me meto en el coche y el conductor, Ricardo, tiene el coche esterilizado». Una vez dentro del vehículo que lo traslada cada tarde a los estudios de Antena 3 «me pongo los guantes y la mascarilla». El de Requena ha aclarado que toma todas las medidas de protección convenientes para evitar la propagación del virus que tiene paralizado al país desde el pasado 14 de marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma.

Esas precauciones las toma desde que sale de casa hasta que llega a su trabajo cada tarde. Incluso cuando regresa a su domicilio. «Al llegar a casa me desvisto, me descalzo, me meto en la ducha«, ha detallado.

«Pido perdón»

El presentador lamentaba que el fotógrafo que lo inmortalizó saliendo de su domicilio lo pillara justo en los escasos metros que hay desde el portal del edificio donde vive al coche que lo espera en la calle para trasladarlo al set. «Teniendo en cuenta que los dos metros que hay de mi casa hasta el coche no me he puesto mascarilla, pido perdón. Igual ahora me pongo dos», concluía. No sin antes expresar: «Lo que espero es que el fotógrafo lleve mascarilla».

Ha animado a las personas que sienten dolor

En su espacio, Motos arrancaba la emisión como viene siendo habitual. Ofreciendo a la audiencia un mensaje positivo o didáctico sobre un tema de actualidad. Así, ha abordado la cuestión de quienes han padecido dolores o molestias a lo largo de estas siete semanas de confinamiento.