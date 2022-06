Quienes hacen un programa en directo saben bien que en el último momento todos los planes pueden irse al traste… Es lo que le ha pasado este martes a Pablo Motos cuando se ha enterado que su invitado, el cantante colombiano Camilo, le ha fallado y no podría entrevistarse con él en el plató de ‘El Hormiguero‘. «Creo que al final no ha cogido el avión porque ha dado positivo, pero vendrá el jueves», explicó el presentador tras recibir en su programa a Álvaro Morte y Rodrigo Santoro el pasado lunes. «Pero no pasa nada», apuntaba, «reconsideramos todo». Así comenzó una contrarreloj para dar con un nuevo invitado lo antes posible. Finalmente ha sido el piloto Aleix Espargaró quien ha acudido al espacio para hablar de su lucha por el título mundial de Moto GP.

El pasado jueves, Camilo anunció en sus redes sociales que no se encontraba bien. « Tribu de México. Me da mucha tristeza anunciar que tengo que posponer mi concierto de hoy en el Arena CDMX porque algunas personas de mi equipo y yo acabamos de dar positivo para COVID», decía en un vídeo que compartió en las redes sociales. «Estaremos anunciando la nueva fecha lo más pronto posible. Nos duele mucho pero la salud de ustedes y nosotros es lo más importante. Agradezco de corazón el esfuerzo que todos ustedes han hecho para estar estar noche con nosotros. Les prometo que nos veremos pronto y viviremos un show inolvidable».

El inesperado plantón del colombiano ha hecho que Motos y su equipo reorganizaran la escaleta semanal, demostrando así su capacidad para salir airosos de un contratiempo. este miércoles, si todo sale según lo previsto, la deportista Ana Peleteiro acudirá al programa. Esta misma semana, la deportista y su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, han anunciado que serán padres dentro de seis meses.

«Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma completamente diferente», arranca diciendo la deportista en sus redes sociales. Ella y su pareja se dieron una segunda oportunidad y ahora afrontan un importante proyecto en común: en unos meses darán la bienvenida a su primer hijo en común. «Ocho meses más tarde de nuestra “segunda oportunidad”, la vida nos sorprende con lo más bonito y con aquello que queremos y deseamos desde el primer día. Vamos a ser papás, de un bebé precios@, que nacerá rodead@ de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar. Estamos viviendo un sueño», admite la deportista gallega, que está embarazada de tres meses. A pesar de su estado de gestación, el año que viene tiene la intención de continuar con sus sueños como deportista.