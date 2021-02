El presentador, que regresará a ‘El Hormiguero’ el próximo jueves, ha contado qué lo ha hecho superar el Covid-19.

Pablo Motos ha compartido con la audiencia de ‘El Hormiguero’ cómo ha sobrellevado estos días de confinamiento tras haber dado positivo por coronavirus. Días en los que no ha podido salir a la calle «a nada» y se ha visto obligado a permanecer en su casa «hasta que pase la cuarentena.

El presentador, que entró por videollamada, ha revelado que en este tiempo «ha pensado mucho» y por ello ha querido dar consejos a los espectadores para mejorar el ánimo. ¿Su receta? «Hacer deporte, el que sea. Algo que no os cueste mucho. Hacer deporte 10 minutos al día, salir a caminar, caminar deprisa o hacer flexiones 5 minutos es hacer deporte», insistía.

«Mi sistema inmunitario está fuerte porque hago deporte cada día»

«Yo tenía un problema grande y es que yo soy asmático, con lo cual si pillaba el covid era un problema. Y también tenía una ventaja grande, y es que hago mucho deporte. Dicen los médicos que eso es lo que me ha salvado, al menos de momento. Mi sistema inmunitario está fuerte porque hago deporte cada día. Lo que te cambia la vida no es lo que haces de vez en cuando: es lo que haces a diario«, añadía. «Como yo sé que la mayoría de la gente estará pensando en tu casa ‘es que yo no tengo fuerza de voluntad’, me gustaría hablar de esto. Hay gente que dice que no tiene fuerza de voluntad para hacer dieta o dejar de fumar y esta información es incompleta».

«En realidad solo hay que tener fuerza al principio porque después se convierte en una costumbre y hasta te gusta», detallaba. «Quiero aclarar que no soy experto no soy un médico, pero esto lo he estudiado mucho. ¿Por qué no tienes fuerza de voluntad? A tu cerebro no le gusta que cambies nada porque eso le haría también cambiar a él. Entonces tú cuando quieres cambiar algo tu cerebro lucha literalmente contra ti buscando tus puntos débiles y como los conoce los encuentra siempre. Eso hace que tengas siempre una excusa para no hacer el cambio, el que sea. Da igual que sea hacer deporte, hacer dieta, dejar de fumar o cualquier otra cosa».

«La fuerza de voluntad es una batalla que dura 4 semanas»

Motos ha explicado en detalle cómo conseguir luchar contra la pereza y tener fuerza de voluntad. «Incluso cuando lo haces te pones nervioso porque tu cerebro no quiere consumir energía y cambiar algo consume muchísima energía. Entonces si lo empiezas a hacer hasta te pones nervioso», decía. «Pero hay una cosa importante. Y es que si sabes que eso es parte de un proceso y pasas a la acción durante cuatro semanas el cambio se convierte en una costumbre. Esto es ciencia, se llama neurogénesis. Y en 28 días el cerebro se pone ya a tus órdenes. Y como cada vez le cuesta menos, cada vez le gusta más. Si un día no lo haces tu cerebro te dice, pero tío por qué no lo haces. Y lo que quiero contar es que la fuerza de voluntad es una batalla que dura 4 semanas».

«Hacedme caso, que esto es ciencia. Cuando tengas un momento de duda, toma la decisión rápido. Los seres humanos estamos diseñados para sobrevivir. Esto explica por qué tomamos decisiones muy rápido. Por ejemplo, en la Prehistoria. Si se movía una rama teníamos que salir corriendo sin saber si era el viento o un posible depredador que podía acabar con nosotros. Por tanto, nuestro cuerpo está diseñado para tomar decisiones rápidas. Así lo conseguí yo, mi mujer, así lo ha conseguido medio equipo de este programa a los que he convencido y os pido que lo probéis. Vais a probar la sensación de ser capaz. Una vez que has mordido ese anzuelo vas a volver a experimentar esa sensación. Haced un poquito de deporte y poned fuerte el sistema inmunitario. Si os pilla el Covid que os pille fuertes», concluía.

Motos anuncia un regreso a ‘El Hormiguero’ inolvidable

En su «ejercicio de sinceridad», Pablo Motos ha anunciado que su regreso a ‘El Hormiguero’ será digno de ver. Y que en el programa pasarán cosas que no suelen suceder en un plató de televisión. El de Requena regresará al espacio de Antena 3 el próximo jueves 11 de febrero.