Este lunes, Pablo Motos se ha conectado en ‘El Hormiguero’ para comunicarle a la audiencia cómo se encuentra tras haber contraído coronavirus. Un año después de haberse contagiado por Covid-19, el presentador se ha visto obligado a permanecer en su domicilio y a no presentarse en el trabajo. La encargada de sustituirlo ha sido Nuria Roca, con la que ha charlado en directo.

«No tengo ningún síntoma»

Nada más entrar en conversación con la colaboradora, el de Requena ha bromeado con el estilo de su compañera en el baile inicial del espacio. “Hemos tenido un baile de Nuria que es histórico. Has estado la mitad de la tarde y la otra mitad sin ensayar”, le ha dicho. «Estoy perfecto. Más inquieto que un cura en un concierto de Miley Cyrus porque estoy en la habitación… Di positivo, me encuentro bien», ha contado. «Di positivo en un control rutinario, no tengo ningún síntoma, solo la voz tomada, pero estoy perfectamente. Quiero pedir disculpas, siento muchísimo mi ausencia… Estoy haciendo una cata de las diferentes cepas del virus«.

«En el momento en el que des negativo te vienes para acá, ¿eh?», le ha contestado la presentadora. Y él le ha respondido que «no paro de meterme palitos, me voy a hacer un agujero nuevo… Estaba mirando los protocolos y a los pocos días ya puedes volver». lLa valenciana bromeaba: «Pareces un youtuber con 15 años»… No te subas por las paredes y no te preocupes que la criatura está en buenas manos con todo el equipo».

Trancas y Barrancas han aprovechado que su jefe intervenía en el espacio para echarle en cara su falta de gusto a la hora de elegir su ropa: «No tiene síntomas, pero el sentido del gusto regulín, ¿no? Por la camisa…». Incluso Nuria Roca se metía con él por su ‘outfit’: «Pareces un ‘youtuber’ de 15 años». Motos contestaba risueño: «Siempre me suelen asesorar. He cogido la primera camisa que he visto en el armario y ya no me viene».

El presentador de televisión ha hecho pública la noticia de su contagio a través del Twitter oficial del programa. «Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. Nuria Roca presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto», escribían desde esta red social.

De momento no se conoce la fecha de regreso de Pablo al plató de su programa. Su reincorporación dependerá de cómo sea su estado de salud y su evolución… y de cuándo de negativo en el test de antígenos o en la PCR.

La primera vez que Pablo Motos se contagió por coronavirus fue en febrero de 2021. Entonces se vio en la obligación de quedarse en casa. También en aquel momento Nuria Roca fue la encargada de ponerse al frente del programa. En su semana como su sustituta logró muy buenos datos de audiencia, así como excelentes críticas por su labor.

