Tras más de una década alejado de los ruedos, Óscar Higares se mete de lleno en una faceta: la de actor. El que fuera uno de los diestros con más tirón en los noventa se incorpora a la televisión. Tendrá un papel en ‘Servir y Proteger’, la serie de Televisión Española ambientada en una comisaría de policía de un barrio del sur de Madrid.

El madrileño dará vida a Lorenzo Galván, el hermano pequeño de Isidro, un rol que interpreta el actor Juan Carlos Vellido). Su personaje llega a Distrito Sur con la intención de expandir un negocio con sede en la Costa del Sol y cuya actividad se basa en el narcotráfico y los coches robados. Con una imagen de galán, Lorenzo irrumpe en el barrio como si fuera un empresario de concesionarios de lujo y deslumbrará a todos con gestos altruistas, donaciones locales y patrocinios de causas nobles.

Oscar Higares, ilusionado con su papel en ‘Servir y proteger’: «Estoy muy feliz»

Nada más hacerse pública su participación en la ficción de la cadena estatal, Óscar Higares ha hablado de este nuevo proyecto en sus redes sociales. «Pues ya es oficial», arranca diciendo en su perfil de Instagram. «El nuevo fichaje de ‘Servir y proteger’. Qué ganas tenía de contároslo. A finales de septiembre conoceréis a Lorenzo Galván. ¿Esconderá algo detrás de esa sonrisa», destaca.

Asimismo, a través de Stories, explica cómo se ha metido de lleno en este nuevo trabajo: «Ya es oficial, ya os lo puedo contar. Qué alegría, qué ganas tenía de contároslo. Me han puesto a caer de un burro sin haber empezado. Estoy acostumbrado a esto, a que la gente me critique sin ver mi trabajo. Pero hay gente para todo. Estoy muy feliz de estar en una serie diaria, con todo lo que eso supone. Mi respeto a todos mis compañeros que hacen diarias. Es impresionante el curro que hay que hacer a diario, de estudio, de concentración, de trabajo. Estoy muy feliz y muy contento. Gracias a todos lo que me apoyáis, como siempre. Y a los que critican antes de empezar las cosas, un besito muy fuerte. ¡No sufráis!».

Óscar Higares ha participado en concursos como ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Supervivientes’

Lo cierto es que, en lo relativo a su vida profesional, el que fuera diestro no teme emprender proyectos que nada tienen que ver con su pasado como matador de toros. ¡Se atreve con todo! En el año 2018 lanzó su primera colección de joyas para la firma Hõbe. Se trata de una marca de joyería sostenible con la que sigue colaborando, creando piezas exclusivas y de edición limitada para hombre y mujer con materiales naturales, como piedras semipreciosas o plata de ley. Ese mismo año se incorporó como concursante en la tercera edición de ‘MasterChef Celebrity‘. No era la primera vez que formaba parte de un concurso de éxito en la pequeña pantalla. En el año 2010 participó en el reality show de Telecinco ‘Supervivientes‘, donde fue expulsado en la sexta gala.