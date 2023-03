Ortega Cano, criticado por cantar 'Como una ola'

La última intervención televisiva de José Ortega Cano no ha estado exenta de polémica. El torero fue entrevistado por el periodista Jenaro Castro en el programa 'Plano General' de La 2. Al final de la intervención el diestro se animó a cantar una de las canciones más míticas de la siempre recordada Rocío Jurado, 'Como una ola'. "Tiene arrojo, pero Rocío la cantaba mejor", le decía el presentador. ¡Dale al play para ver este vídeo que está corriendo como la pólvora en redes!

Las reacciones no se han hecho esperar y han sido muchos los tuiteros que han hecho hincapié en que el torero tuvo más de un lapsus con la letra. "Toda España se sabe de memoria 'Como una Ola' menos él", afirmaba un internauta. Mientras que otro indicaba: "Ya se le podía haber olvidado de verdad y que no la cantara". Hay quien se ha echado las manos a la cabeza por esta improvisada interpretación: "¿Será posible?". Mientras que un tuitero se refería a su hija, Gloria Camila Ortega -también presente durante la entrevista-, para que le hubiese "echado una mano".

Las nuevas declaraciones de Ortega Cano

El torero ha hecho balance de su vida durante esta última entrevista y ha hablado de las mujeres a las que más ha amado. "Rocío Jurado es la mujer de mi vida. La artista más grande que he conocido y la madre mejor que he conocido. Sigue viva porque cuando estoy bajo de ánimos hablo con ella y le pido que me ayude". Respecto a su exmujer, Ana María Aldón, ha afirmado que siente un "cariño muy especial" por ella. "Estuvo en un momento muy delicado conmigo cuando estaba en prisión y ella lo pasó mal. Para mí siempre se ha portado maravillosamente bien".

La entrevista tuvo como escenario el museo del torero ubicado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, inaugurado el pasado mes de enero. Gloria Camila también intervino subrayando las aptitudes más importantes de su padre. "Como ser humano te podría decir muchas cualidades, pero me quedo con que es una persona muy generosa, creo que es muy humilde para la trayectoria que luego ha llevado. Siempre ha sido muy valiente y muy luchador en la vida. Muchas veces no se ve eso", señalaba la joven.