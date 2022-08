Ee el nuevo galán turco que ha llegado de la mano de ‘Hermanos‘, la serie que emite Antena 3 los lunes y martes por la noche. Atractivo, de engañoso aspecto dulce y mirada profunda, Onur Seyit Yaran interpreta a Doruk, el guapo hijo de una familia adinerada que mira por encima del hombro a los hermanos Kadir, Ömer, Asiye y Emel, quienes, después de la muerte de su padre, deberán seguir adelante con sus vidas y enfrentarse a sus problemas.

Un personaje en evolución

Aunque Onur Seyit Yaran está empezando su carrera, su trabajo ya le ha hecho merecedor de algunos premios por su papel en ‘Hermanos’. Ha pasado unos días en Barcelona y allí pudimos hablar con él para conocerle un poco mejor y que nos cuente cómo está viviendo el éxito y sus planes de futuro.

Pregunta: Tu personaje en Hermanos, Doruk, es un chico rico, guapo y arrogante. ¿Qué piensas de él?

Respuesta: Doruk Atakul es un personaje muy especial, aunque al principio parece ser solo un chico guapo, rico y engreído. Con el tiempo se revela la profundidad de sus sentimientos y vemos otra cara del personaje. Esta evolución y su proceso de autoconocimiento se produce dentro de un desarrollo muy bonito de la historia y Doruk al final pierde todos sus rasgos iniciales y se convierte en otra persona. Cambiará mucho. El amor sacará a relucir al verdadero hombre que hay en él.

P: ¿Crees que te pareces a él en alguna cosa?

R: A veces, cuando estoy enfadado, mis comentarios afilados y mi comportamiento son similares a los suyos. Puedo decir que me parezco, sobre todo, en que los dos somos inquietos y un poco nerviosos e impacientes.

P: ¿Qué le dirías a Doruk si fuera tu amigo?

R: Le recomendaría que se tranquilizara y que no reaccionara a las cosas tan bruscamente. Le diría: ‘piénsalo dos veces y actúa una sola vez’.

P: Hermanos está teniendo un gran éxito en todo el mundo. ¿Te lo imaginabas?

R: El hecho de que nuestra serie se esté viendo fuera de nuestro país es un tremendo motivo de dicha para mí. Estoy muy feliz y siento que se está haciendo realidad el sueño que tenía cuando era más joven. Soñé mucho, especialmente con España, pero tenía claro que necesitaba tiempo para que se hicieran realidad. Ahora estoy feliz y emocionado.

P: ¿Recibes muchos mensajes de España?

R: Sí, recibo muchos mensajes de España y algunos me invitan a visitar el país. Admiro la energía y interés de los españoles, que además son muy amables y comprensivos.

P: ¿Qué te dice la gente en la calle sobre Doruk?

R: Pues aunque parezca mentira siempre he recibido buenos comentarios sobre Doruk. Me dicen que tengo que cuidar a mi padre (Akif Atakul) y que Asiye y yo estamos muy cerca (sonríe).

P: ¿Cómo fue tu relación con Su Burcu Yazgı Coşkun? ¿Qué opinas de Asiye?

R: Yazgı es una persona con mucho talento y carácter maravilloso. Es un gran placer para mí actuar con ella. Intentamos disfrutar de cada escena y apoyarnos, ayudándonos el uno al otro. Es la princesa de nuestra historia. Para mí esta historia y ella son un cuento de hadas.

P: ¿Doruk fue el único personaje que te ofrecieron para interpretar?

R: Sí, y si tuviera la oportunidad de leer el guión de arriba a abajo muchas veces, seguiría eligiendo interpretar el personaje de Doruk Atakul.

P: ¿Qué te animó a aceptar este papel?

R: Podría decir que lo que me atrajo son las diferencias de clase y los conflictos dentro de la historia. También, el factor más importante para decidirme fue la profundidad de la historia del personaje de Doruk y mi creencia en que iría abriéndose y evolucionando.

P: ¿Crees que va a ser una gran oportunidad para ti?

R: Absolutamente. Estoy seguro. Ya es uno de los trabajos más especiales y agradables de mi carrera. Y creo que me traerá grandes oportunidades. Las estoy esperando con emoción…

P: Ya has recibido algunos premios por Hermanos. ¿Cómo te sientes?

R: Ser reconocido y aceptado como actor es un logro que me enorgullece. Pero espero que haya muchos más premios por llegar porque todavía estoy en el comienzo del camino.

P: ¿Crees que el aspecto físico es importante para ti y para tu trabajo?

R: Ciertamente, es fundamental. Al fin y al cabo, estamos trabajando para la televisión y aquí lo visual cobra importancia. Personalmente, no soy un hombre coqueto. Creo que el talento y la determinación para trabajar están por encima y lo marcan todo.

P: ¿Tienes mucho éxito con las chicas?

R: Ahora estoy enfocado en mi trabajo y carrera.

P: Solo tienes 27 años. ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahora?

R: He pasado por dificultades pero no he dejado de luchar por mis sueños y por alcanzar mis metas ni por un segundo. Y continúo haciéndolo.

P: ¿Te sientes afortunado por ser actor y poder trabajar en esta profesión?

R: Me encanta este trabajo porque puedes ser quien quieras y nadie te llama loco. Estoy haciendo un trabajo donde me he descubierto a mí mismo. Amo mucho mi profesión y descubro cada vez cosas nuevas de mí en este viaje.

P: ¿Y qué te hubiese gustado ser si no hubieras podido encaminarte a la actuación?

R: Creo que futbolista o psicólogo.

P: ¿Te gustan los deportes?

R: Sí, como antiguo deportista, siempre me ha interesado el fútbol pero, recientemente, tras mi visita a Barcelona, me he aficionado al surf.

P: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R: De vez en cuando toco la batería. Normalmente paso tiempo observando y leyendo. Soy muy aficionado al ajedrez. Es como una profesión de la infancia para mí porque fui jugador profesional de ajedrez cuando era estudiante y se convirtió más en una profesión que en un pasatiempo. Fue una buena época. Aportó mucho a mi carrera y a los pasos que he ido dando.

P: ¿Has estudiado algo más aparte de Interpretación?

R: Estudié Academia Deportiva en la Universidad Halic y Sociología en la Universidad de Estambul.

P: Cuéntanos algo más de ti, ¿Tienes mascotas?

R: Me encantan los animales, son nuestros amigos sin voz. Tengo un gato, se llama Prens y tiene 3 años.

P: ¿Cómo es tu familia? ¿Te sientes cerca de ellos?

R: Sí, tengo una familia unida y mantengo muy buenas relaciones con ellos. Para ser sincero, el concepto de familia significa todo para mí. Estamos muy unidos.

P: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido?

R: No importa quien seas, recuerda que el destino está a favor del esfuerzo. Sea lo que sea para lo que uno se esfuerce, el destino te prepara para ello.

P: ¿Cuáles son tus objetivos en esta profesión?

R: Uno de mis mayores objetivos es participar en buenos trabajos, poder interpretar papeles en cualquier parte del mundo, y ser un buen actor que marque la diferencia.

P: ¿Te gustaría poder trabajar en el extranjero?

R: Sinceramente, puedo decir que ese es mi mayor sueño. Estoy trabajando duro y espero que la recompensa llegue pronto. Me veo leyendo el guión de una nueva película en España, en las playas de Barcelona…