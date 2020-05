Ona Carbonell ha compartido con la audiencia de ‘El Hormiguero’ todos los pormenores de su estado de buena esperanza. La campeona olímpica de natación está embarazada de seis meses. Una dulce espera que afronta con mucha ilusión, y también con cierta inquietud ante la crisis sanitaria global que asola al planeta.

El bebé que espera la atleta es su primer hijo, fruto de su relación con el exgimnasta Pablo Ibáñez, con el que mantiene una relación desde hace más de diez años. La nadadora daba a conocer la noticia el pasado 2 de marzo con una fotografía junto a su equipo de natación sincronizada. «Las buenas noticias siempre son mejores cuando las compartes con tus compañer@s. ¡¡El equipo aumenta!! 😃🧜‍♀🤰», escribía en sus redes sociales.

Ona Carbonell, embarazada de su primer hijo

«No hemos dicho el sexo del bebé»

Pablo Motos le ha preguntado por el sexo del bebé, pero ésta no estaba dispuesta a revelar aún es información. «No lo hemos dicho todavía», respondía. A través de su enrrevista por videollamada explicaba al presentador que está deseando ver la carita de su retoño. «Estamos muy contentos, con ganas de que llegue ya. Es complicado porque no puedes ir a clases preparto. Es mi primer embarazo y tengo un montón de preguntas». Por suerte, puede resolver sus dudas e inquietudes con otras mujeres «en mi situación» en las redes sociales.

Ona ha revelado que al principio de su embarazo, cuando «estaba de menos», ha nadado y que la sensación «es muy guay». Pero no se plantea dar a luz en el agua. «Intento no pensar en ese momento porque me da mucho miedo», decía. La idea de estar cada día más cerca del parto le da cierto respeto.

Para Carbonell, enfrentarse a la maternidad siendo deportista de élite y ante la pandemia global supone un doble reto. En primer lugar porque «tu herramienta de trabajo es tu cuerpo y no sabes qué va a pasar». Además, «a nivel económico también no es nada fácil. Conciliar la vida familiar con la vida deportiva no es fácil». En ese sentido, ha destacado la labor de «Serena Williams y otras mujeres que se han enfrentado a la maternidad y el deporte» porque «son un ejemplo a seguir».

Enseña su barriguita en pleno directo

Ahora que está en el segundo mes de embarazo, a Ona Carbonell le cuesta seguir siendo tan flexible como antes. «Es surrealista porque lo que me impide la flexibilidad es la barriga», señalaba, poco antes de enseñar ante millones de espectadores cuánto ha crecido su tripita en estos seis meses. «Hago lo que puedo, pero bien», decía sobre sus entrenamientos.

La nadadora ha recordado que sus padres «son traumatólogos» y aunque «los dos están jubilados» ayudan a frenar el avance del virus en nuestro país. Su padre forma parte un comité de expertos. «Lo que hacen es que todos los pacientes que pasan de graves a menos graves están pendientes de todos los síntomas. Me cuentan que para los sanitarios la situación es muy difícil y que necesitan más manos y más de todo». Consciente de la realidad que viven los profesionales de la sanidad, ha querido agradecer labor públicamente. «Hemos demostrado que somos una comunidad muy unida y muy solidaria».

barriguita

En septiembre de 2019, la nadadora anunciaba que dejaba temporalmente las piscinas olímpicas y compartía su deseo de convertirse en madre: «Quiero dedicar más tiempo a mi familia, cuidarla como se merece, y también ampliarla. Como mujer y deportista, conciliar mi vida profesional con la personal implica asumir decisiones como esta y dejar el deporte a un lado temporalmente, sin que esto signifique que vaya a renunciar a mi carrera como nadadora”, explicaba.

Aunque retirada, la nadadora desea seguir trabajando en la que ha sido la gran pasión de su vida: la natación sincronizada. Ona, formada también en moda, ha diseñado los bañadores del equipo nacional. Asimismo, la hemos visto desarrollando su faceta como cocinera en los fogones de ‘MasterChef Celebrity 3’, donde se alzó como merecida ganadora, por delante de Paz Vega, que quedaba segunda finalista, y Antonia Dell’Atte, tercera finalista.