Omar Montes ocupará la silla libre que Isabel Pantoja ha dejado en ‘Idol Kids’ en su segunda temporada. También Edurne y Carlos Jean han sido sustituidos por Ana Mena y Camela

El fichaje estrella de Isabel Pantoja por Mediaset fue un boom mediático, pero esto no se tradujo en los datos de audiencia esperados por la cadena, que finalmente se rindió ante la evidencia de que la tonadillera tan solo vende como personaje de la crónica social y no en su faceta como profesional de la música. Su participación en ‘Supervivientes’ fue muy seguido por el público, pero este triunfo no se extendió a sus otros encargos en la cadena como miembro del jurado de expertos de ‘Idol Kids’ y ‘Top Star’. Es por ello que la cadena ha considerado a bien dejar de contar con los servicios de la cantante y optar por Omar Montes como su mejor sustituto.

Omar Montes ha sabido hacerse un hueco poco a poco en el mundo de la música y la televisión desde que tuviese un breve affaire con Chabelita Pantoja. Pese a acabar tarifando con la joven, supo meterse en el bolsillo a Isabel Pantoja y también al público con su desparpajo y sus mentirijillas que divierten a todos. Ahora, tiene una nueva oportunidad de hacer sus fechorías, ocupando la silla que su otrora suegra ha dejado libre tras su salida de ‘Idol Kids’. La idea de la cadena es enganchar al público más joven con la segunda edición del talent musical que pasó algo desapercibido en su primera temporada, si no fuese por la presencia de la tonadillera en la mesa presidencial y porque la emisión del programa coincidió con la guerra abierta que mantuvo con su hijo, Kiko Rivera, por Cantora y el legado de Paquirri.

Para darle una nueva oportunidad al programa musical que busca el talento entre los más pequeños, Mediaset ha optado por cambiar por completo su elenco de jurados. No solo Omar Montes entra a sustituir a Isabel Pantoja, sino también Edurne y Carlos Jean han sido sustituidos por Ana Mena y el dúo formado por Camela. Nuevas apuestas para que hagan más ruido y lleven al espacio a cotas de audiencia más favorables de las cosechadas en la primera edición, donde la emoción quedó truncada desde el primer instante ante la evidencia de que Isabel Pantoja siempre diría sí a todos y cada uno de los concursantes por su corta edad, sea cual sea el nivel de su talento sobre el escenario. Una especie de boicot bienintencionado que minó el éxito del programa.

La fama de Omar Montes, a la sombra de Isabel Pantoja

Omar Montes ha estado en numerosas ocasiones en Cantora, la finca que es entendida como joya de la corona del clan Pantoja. Primero fue como amigo de Kiko Rivera, para tiempo después hacerlo como novio de Chabelita. Después, el cantante se ganó el cariño de todos, hasta el punto de ir a las fiestas ya como invitado de la mismísima Isabel Pantoja, con la que hizo muy buenas migas en ‘Supervivientes’. Poco o nada le importaba a la tonadillera lo que decía de su hija en público, él era su amigo, aunque esto supusiese un problema personal para Chabelita.

Omar se llevó el triunfo en la isla de los famosos y el cheque de 200.000 euros, pero quizá lo que más dio que hablar fue el beso en la boca que la tonadillera le plantó cuando se alzó como ganador de ‘Supervivientes’. Unas declaraciones de intenciones de que Omar era uno más de la familia, casi como otro hijo. Ahora, también un sustituto natural para la matriarca del clan en sus trabajos televisivos y la esperanza de la cadena para mejorar unos datos que rozaban la alarma de una cancelación de ‘Idol Kids’ que, sin embargo, tendrá una segunda temporada. Una segunda vida.