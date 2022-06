Omar Montes ha sido el invitado de este lunes a ‘El Hormiguero’, donde no solo ha hablado sobre su vida, sino también ha sorprendido a los espectadores. Y es que el cantante ha sido el encargado de llamar a uno de ellos para que se embolsara 6000 euros que tenía el espacio acumulados, sin embargo, esta llamada no ha estado exenta de polémica. El artista ha metido la pata con ella, tal y como se ha podido ver en directo y también en redes sociales, donde este hecho no pasado desapercibido en absoluto. «Ponga usted Antena 3 y no cuelgue que le vamos a dar un regalito. Con ese dinero se podrá ir de vacaciones con su marido», ha comenzado diciendo.

Unas palabras que a ella le han chocado y no era para menos: «¿Con mi marido?». «Para hacer irme de vacaciones con él, primero lo tendré que sacar del cementerio», ha respondido la televidente, un zasca con el que se ha evidenciado que Omar Montes se ha equivocado al darlo por hecho hasta tal punto que ella sin dudarlo ni un instante ha colgado. Pablo Motos y Omar Montes se han quedado mudos, aunque el presentador ha querido darle un consejo a su invitado, pues considera que no es necesario nombrar a la familia en la conversación por si se dan situaciones de este estilo.

«Es que también… no metas a gente de la familia, dirígete solo a la persona que coge el teléfono. Si la llamamos otra vez nos va a mandar a la porra», ha recomendado Pablo Motos. Si bien han intentado probar suerte de nuevo llamando a la misma espectadora, lo cierto es que se han encontrado con un teléfono apagado y sin posibilidad de pedirle disculpas por lo sucedido. Tampoco lo han logrado con otras personas, prueba de ello, que intentaran llamar a más, pero ninguna contestara las llamadas. Por ello, la siguiente ocasión el receptor podrá obtener 9000 euros si finalmente responde bien a la pregunta «¿Sabe usted que es lo que quiero?», cuestión a la que deberías contestar ‘la tarjeta del Hormiguero’.

Aunque su intervención ha dado para mucho más. Omar Montes también ha hablado largo y tendido sobre todos los proyectos en los que está inmerso, entre otros, la mansión que se ha comprado. «La he comprado para toda la familia. Es una villa grande a ‘tuti plen’, con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor», ha explicado. Eso sí, no se ha deshecho de la casa en la que siempre ha vivido con sus abuelos, la cual a día de hoy mantiene: «Me da pena marcharme al otro lado. Entre semana sigo en Pan Bendito». Pero, ¿cuánto le ha costado esta vivienda no apta para todos los bolsillos? «Por menos de 4 millones, tal y como están las cosas no te compras nada», ha asegurado.