Uno de cada cuatro españoles que este miércoles encendieron la televisión lo hizo para escuchar la verdad de Olga Moreno, que no tiene nada que ver con la contada por Rocío Carrasco, como así se refleja en los datos de audiencia

Olga Moreno ha brillado con luz propia y ahora se ha convertido en la otra estrella de Mediaset, muy a pesar de Rocío Carrasco, su enemiga pública número uno. La mujer de Antonio David Flores ha conquistado a la audiencia de este miércoles con su decisión de tomar el turno de palabra y responder a las duras acusaciones que Rociito ha vertido sobre ella a lo largo de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Lo hacía en el plató de ‘Supervivientes’, nerviosa, pero con los puntos clave de su discurso bien aprendidos para esquivar posibles acciones legales a sus palabras y con la firme intención de salvar a su marido del escarnio público y de defender que tan solo es culpable de querer a Rocío Flores y David. Un discurso que acaparó a uno de cada cuatro espectadores frente al televisor y es que la competencia de Telecinco en la noche del miércoles poco o nada tuvo que hacer para hacer sombra a Olga Moreno.

‘Ahora, Olga’ acaparó toda la atención. Desde que se anunció que la ganadora de ‘Supervivientes’ iba a hacer frente a la polémica que se había generado a sus espaldas con las revelaciones de Rocío Carrasco la expectación era máxima. Algo que se ha traducido en unos buenísimos datos de audiencia y en la espantada de su principal rival, Antena 3, que decidió aplazar la final de ‘Mask Singer’ a este jueves y así no desperdiciar su caballo ganador. Con ello, Olga Moreno se aseguró que la audiencia escuchase su versión frente a lo contado por su enemiga, consiguiendo que 2.600.000 espectadores, lo que supone un 21,2% de la audiencia, siguiese el avance del programa. Unos datos que mejoraron cuando comenzó la chicha y la protagonista se sentaba en el plató “con el corazón en el puño” y contaba la ‘otra’ verdad.

Tal y como ha ofrecido Kantar Media, Telecinco triunfó en el prime time de este miércoles con ‘Ahora, Olga’. Aunque el número de espectadores bajó respecto al avance del programa, dejándolo en 2.299.000 espectadores, lo que sí subió fue el porcentaje de share al 26% de cuota de pantalla. Unos buenísimos datos muy por encima de su principal rival, Antena 3, que no logró conquistar al público con su ‘plan B’ a ‘Mask Singer: el final de ‘Mujer’, que cosechó un 18,6% de share y 1.733.000 espectadores. El resto de las cadenas de la competencia no pudo ensombrecer el brillo del foco puesto sobre Olga Moreno, con cifras que no superaban el 7% de cuota de pantalla y eso que los fieles defensores de la verdad de Rocío Carrasco pedían un boicot a Telecinco para minimizar su éxito de audiencia. No lo consiguieron.

Eso sí, quizá el 26% de la audiencia que confió en Telecinco a la hora de conocer la otra versión de lo narrado por Rocío Carrasco se quedó algo defraudado. Olga Moreno tenía claro que no quería hablar de su rival, sus respuestas eran algo vagas, no ahondaba en ciertas cuestiones claves y demostraba que aún no era conocedora de gran parte de lo que se ha contado. Una apreciación que ha reinado en los comentarios en las redes sociales, donde el veredicto no ha sido tan favorable como el mostrado en los datos de audiencia.