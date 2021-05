«Esos niños son todo amor. Tienen un corazón… ¿Hay necesidad que hayan tenido que sufrir tanto?», se preguntaba la mujer de Antonio David Flores.

La audiencia esperaba el testimonio de Olga Moreno pronunciándose sobre Rocío Carrasco y, por fin, se ha producido. La mujer de Antonio David Flores ha mantenido una íntima conversación con Marta López en ‘Supervivientes’ donde se explayaba sobre el tema. Hablaba alto y claro de Rocío y David Flores: «Me aman, lo sé». También del sufrimiento que según ella ha vivido su marido.

Se ha mostrado preocupada por lo que su familia puede estar viviendo en el exterior: «Espero que estén bien. Es lo único que pido y que no sufran más. Que luchen y que no sufran». Continuaba desahogándose: «Ojalá estuviera todo bien y que saliera toda la realidad. Ya está bien de sufrir. La verdad es transparente. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos la verdad, tenemos todas las pruebas. Lo tenemos todo».

Se ha referido en profundidad sobre los hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco: «Tenemos a esos niños que lo han vivido y lo han padecido. Yo he visto a David llorar mucho ya. Ha llorado lágrimas que no es normal, recuerdo los domingos cuando se acababan que se agarraba el niño al cuello de su padre y le tenía que quitar. ¿Sabes lo que es eso?».

Olga ha subrayado que los niños ya habían sufrido suficiente: «Esos niños son todo amor. Tienen un corazón… ¿Hay necesidad que hayan tenido que sufrir tanto?», se preguntaba. Se refería a Rocío Carrasco con las siguientes palabras: «No deja de ser su madre». Recordaba, además, que Rocío Flores había intentado contactar de forma fallida con su progenitora: «La ha llamado ochenta veces, lo he vivido. Lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto».

«En mi casa nunca se ha hablado mal de ellos. Que yo con mi marido lo haya podido hacer, pues sí, no te voy a decir que no, pero no delante de los niños», aseguraba con rotundidad. «Yo soy David y no sé lo que hubiera sido capaz de hacer». Ha recordado que echa en falta a su marido: «Lo único que necesito es un abrazo. Lo echo mucho de menos y lo quiero mucho. Lo necesito en mi vida. Lo amo. Espero que esté bien. Que estén bien esos niños».

Sobre la estrecha conexión que mantiene con estos, no quería «ponerse medallas», pero reconocía que ellos la aman: «Lo sé. Yo lo único que he hecho es ayudarles y pensar que están bien y que vivan su infancia sin odio». Por último, se ha manifestado sobre su suegra: «La primera vez que me vio mi suegra me abrazó llorando y me dijo que no le hiciera daño a su hijo. No sabes lo que ha llorado».

El delicado momento familiar

Olga Moreno ha viajado a Honduras como uno de los personajes estrella de esta edición. La mujer de Antonio David Flores está viviendo su gran aventura televisiva mientras su familia atraviesa un delicado momento, en el foco de la noticia tras la emisión del documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Cuando dejó España, la malagueña sabía que la audiencia esperaba escuchar su testimonio.

En el último capítulo de la docu-serie, Rocío Carrasco se pronunció sobre ella con las siguientes palabras: «Esa que ahora va de madre coraje y dice que no atiendo a los niños, miente». A la pregunta de si la mujer de Antonio David Flores cuidaba bien de sus hijos respondía con contundencia: “Si me hablas de cuidados físicos o atención, te tengo que decir que no. Me he pasado seis años de mi vida a cazar piojos, de mi casa se iban los niños como dos pinceles cuando volvían tenía que irme de ‘caza’ otra vez».