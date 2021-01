Jorge Javier Vázquez hizo una oferta de trabajo en directo a Carmen Borrego: coger el testigo de defensora del pueblo, papel que hizo su madre, María Teresa

Carmen Borrego no está pasando por su mejor momento a nivel económico a pesar de seguir colaborando en televisión de la mano de ‘Viva la vida’. Aún así, las ofertas de trabajo siguen lloviéndole a la hija de María Teresa Campos. Sin ir más lejos, este mismo miércoles, Jorge Javier Vázquez le ofrecía, en directo, un puesto de trabajo. El presentador quiso hacerle una propuesta en firme: «Carmen Borrego que estás en tu casa vamos a proponerte que cojas el testigo de tu madre y te conviertas en la defensora de la audiencia. Es una proposición en firme», ha confesado Jorge.

Los colaboradores que estaban en el plató de televisión se quedaron perplejos al escuchar las palabras del presentador. «Oye, pues es muy buena idea», decía Belén Esteban. «Enhorabuena a quien se le haya ocurrido», decía otro de sus compañeros, Kiko Hernández. A pesar de que Jorge lo decía en serio, no obtuvo respuesta por parte de Carmen Borrego. De hecho, por si no estaba viendo el programa, Jorge le envió un audio en directo del que no se obtuvo respuesta. De momento. ¿Estará valorando Carmen Borrego volver a ‘Sálvame’?

Carmen Borrego tiene en sus manos la decisión de volver a ‘Sálvame’

A pesar de ser una oferta de lo más jugosa para la hija de María Teresa, al parecer no tiene intención de regresar al plató de ‘Sálvame’, del que se marchó hace ya cerca de dos años. Desde entonces, no se ha desvinculado del todo de Mediaset, pues tiene su puesto como colaboradora en ‘Viva la vida’, donde además comparte plató con su hermana, Terelu Campos, y su sobrina, Alejandra Rubio.

Si bien es cierto que las condiciones económicas en ‘Viva la vida’ no son tan beneficiosas como en ‘Sálvame’, donde llegaría a ingresar cerca de mil euros por cada programa; mientras que esta cifra se duplicaba en el caso del ‘Deluxe’. A pesar de que la oferta no está nada mal, Carmen Borrego no quiere volver a pisar este plató y a enfrentarse a los que fueran sus compañeros durante tantos años.

El nuevo puesto de trabajo al que podría acceder Carmen

Ahora, tiene la oportunidad de tomar el relevo de su madre como defensora del pueblo o de la audiencia, una sección que la veterana comunicadora hacía una vez a la semana durante siete años (2010-2017). Posteriormente, este puesto también lo realizó Carlos Lozano, sin lograr un gran éxito. Ahora, quieren que se ponga al frente Carmen Borrego. ¿Aceptará? ¿Tomará el relevo de la sección que tantas alegrías, y a la vez disgustos, le dio a su madre? Parece ser que no. Carmen Borrego no tiene intención alguna de volver a sentarse en el plató de ‘Sálvame’, pero nunca se sabe qué nos deparará el destino.