No está siendo una buena etapa profesional para Christian Gálvez, que parece no encontrar su sitio en televisión desde que ‘Pasapalabra’ diese el salto a Antena 3 y lo encabezase Roberto Leal. Sus proyectos no llegan a contar con el respaldo del público y esto al final le relega a un discreto segundo plano, aunque siga siendo un protagonista de la crónica social gracias a su nuevo romance con la presentadora Patricia Pardo, tras el sonado final de su relación con la gimnasta Almudena Cid. Pero en el trabajo no tiene tanta suerte en estos meses convulsos, como así se acaba de confirmar una vez más tras conocerse la noticia de que su último programa en Telecinco, ‘Esta noche gano yo‘, será relegado aún más al ostracismo en la parrilla.

Telecinco parece que no encuentra el concurso ideal que mantenga al público frente al televisor y pueda suponer cierta competencia a las cadenas rivales. A mediados del mes de junio trató de probar suerte de nuevo con un concurso que cubriría las noches de los martes en prime time con ‘Esta noche gano yo’, pero parece que no ha logrado despertar el interés necesario en el público como para seguir manteniendo su hueco en pantalla, pues acaba de anunciarse desde la cadena de Paolo Vasile que el programa será relegado al late night, aunque continuará siendo emitido la noche de los martes.

‘Esta noche gano yo’, el programa presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela ha dejado frío al público, que semana tras semana va olvidándose del concurso para dejarse seducir por la oferta de la competencia. Tanto, que los datos se van desplomando cada martes hasta el punto de obligar a la cadena a tomar cartas en el asunto si no quiere continuar agravando la pérdida progresiva de audiencia de la misma compañía. Ahora, en el hueco que deja en la parrilla de Telecinco en la noche de los martes, se apostará por el Cine 5 estrellas, con películas con las que entretener al público antes de emitir ‘Esta noche gano yo’ entre aquellos pocos que aún se declaren fan del programa, que nació como gran apuesta de la cadena para la temporada de otoño, pero que finalmente se decidió emitir aprovechando los meses estivales.

Por ahora se han emitido tres entregas de ‘Esta noche gano yo’ y han sido suficientes para entender que no funciona como se habría esperado. Es más, cada semana ha demostrado que el público le ha dado la espalda, con una progresiva bajada de datos de audiencia que no auguraban nada bueno para la nueva apuesta de Christian Gálvez, que también ve como su otro concurso, ‘Alta tensión’, está en la cuerda floja y bajo amenazas de ser cancelado, aunque aún no se ha tomado dicha decisión. ‘Esta noche gano yo’ se estrenó de forma discreta con un 11,4% de share, siempre por detrás de la serie ‘Hermanos’ de Antena 3. La semana siguiente bajó al 8,8% de cuota de pantalla, para seguir desplomándose al 6,8% de share de su tercera semana. Por poco ganaba a la apuesta de La 2.