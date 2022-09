¡Buenas noticias para Carlota Corredera! Han pasado cerca de seis meses desde que se despidiera de ‘Sálvame’ siete años después de ponerse al frente del programa de la tarde. Desde entonces, no la hemos visto por las inmediaciones de Mediaset. De hecho, llamaba especialmente la atención que en la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco fuera Sandra Barneda quien presentara estos programas especiales y ni rastro de la gallega. Hasta ahora. Mediaset tenía otros planes para ella que, por fin, han sido desvelados. Carlota Corredera presentará ‘¿Quién es mi padre’?, la nueva apuesta de Telecinco que se emitirá próximamente. Se trata de una docuserie de investigación desarrollada en colaboración con La Fábrica de la Tele.

Carlota Corredera hablaba hace unos días sobre su futuro laboral

Después de vivir un verano repleto de escapadas y viajes junto a los suyos, Carlota Corredera regresa a Mediaset con las pilas más que cargadas. Durante los últimos meses, la gallega también ha estado trabajando codo con codo con La Fábrica de la Tele preparando este nuevo programa que ya está a punto de emitirse. Precisamente hace unos días la periodista hablaba sobre su futuro profesional y revelaba que iba a volver a la pequeña pantalla. «Os siento muy cerca hoy y siempre, gracias por vuestro calor y amor a través de #VuelveCarlota 🙏🏻 En cuanto haya algo que contaros, lo sabréis, y sí, estoy viva 💜 #volveré», escribía a través de su perfil de Twitter después de convertirse en Trending Topic. No ha pasado ni una semana desde esas palabras cuando se ha anunciado que se convierte en la presentadora de la nueva apuesta de Telecinco. Aunque de momento no hay fecha de emisión, desde la cadena confirman que será «próximamente», por lo que no sería de extrañar que en las próximas semanas volvamos a ver a Carlota Corredera en la pequeña pantalla. Sobre todo ahora que termina ‘Idol Kids’ y queda un hueco libre en la parrilla de programación.

¿Qué podremos ver en ‘¿Quién es mi padre?’

El programa abordará las historias de diversas personas cuya existencia es fruto de relaciones extramatrimoniales de hombres muy conocidos que no han reconocido su paternidad. Estas personas están seguras de quién es su padre, tienen pruebas y respuestas, pero también muchas preguntas y un tortuoso camino recorrido desde la infancia. ¿Qué supone ver constantemente a tu padre en los medios sin que te haya reconocido como hijo? ¿Cómo es sentir que tu padre te ignora y no te quiere? ¿Cómo se afronta el juicio de la opinión pública cuando te califican de interesado y oportunista?

A la largo de cada entrega y con la ayuda de reportajes, investigaciones y el testimonio de expertos, familiares, amigos, y del propio protagonista y de sus madres, también víctimas de estas insólitas circunstancias, ‘¿Quién es mi padre?’ irá desgranando las historias de estas personas y el arduo proceso de demandas, pruebas de ADN y pleitos al que se enfrentan para lograr el reconocimiento paterno y los derechos que conlleva.