Joaquín Prat no ha acudido esta mañana a ‘El programa de Ana Rosa‘, y ha sido entonces cuando han saltado todas las alarmas. ¿Dónde está el presentador habitual? ¿Ha sufrido COVID como otros presentadores y ha tenido que ser sustituido? ¿Un imprevisto familiar? Pues la respuesta es mucho más sencilla: se encuentra grabando otro programa, aunque también para el grupo Mediaset España.

Tal y como ha desvelado el presentador Jesús Calleja en su cuenta de Twitter, él y el presentador se encuentran grabando una entrega de ‘Planeta Calleja‘, que se emitirá próximamente en Cuatro. El aventurero iniciaba un vídeo apareciendo en la recepción de un aeropuerto, donde decía que «¡vaya movidón! Todo el mundo está buscando a Joaquín Prat, que no se ha presentado esta mañana. Me lo acaban de decir de la cadena, y vamos a intentar localizarle. Yo, por suerte, le he pillado». Ante estas palabras, el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ aparecía en pantalla diciendo que «nos vamos… ¿Dónde vamos?», pregunta que ha quedado sin resolver.

Jesús Calleja: «A lo mejor nos echan»

Bromeando, ha sido entonces cuando Jesús Calleja ha afirmado la posibilidad de un despido al no presentarse al programa: «A lo mejor nos echan, porque tú tendrías que estar presentando un programa, y yo no podía secuestrarte». Ante estas palabras, Joaquín ha querido tranquilizarlo afirmando que «escucha: está todo hablado», ante lo que Jesús Calleja volvía a preguntar si «¿no nos echan de la cadena?».

Ante esto, lo que Joaquín si ha dejado claro es que, además de ‘El programa de Ana Rosa’, tampoco presentara durante los próximos días ‘Cuatro al día’, dejando a su compañera Mónica como sustituta: «Espero que no. Lo de Ana Rosa no lo sé. A lo mejor a Ana Rosa le sienta mal. ‘Me ha dejado tirada, tal…’. Podemos llamar a Ana. Menos mal que tengo a Patricia Pardo. Pero lo de esta tarde. Ya verás Mónica cuando vea que tiene que hacer la huelga de transporte y lo de la guerra de Ucrania ella sola».

