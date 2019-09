‘GH VIP 7’: Noemí Salazar explica cómo le hicieron la prueba del pañuelo

La casa de ‘Gran Hermano VIP’ está siendo testigo de las numerosas polémicas que están protagonizando sus concursantes. En la mayoría de ellas, es Hugo Castejón el que está implicado. Esto le ha llevado a ser uno de los personajes más odiados dentro del concurso. Sin embargo, también hay momentos de relax en los que todos tratan de conocerse.

Esto nos lleva a analizar uno de los momentos más llamativos que hemos visto desde que arrancara la séptima edición de ‘GH VIP’. Y es que en el jardín de la casa se reunían Alba Carrillo, Irene Junquera y Estela Grande, que aprovechaban el momento de relax para hacerle algunas preguntas a Noemí Salazar sobre su vida. La que fuera protagonista de los ‘Gipsy Kings’ no dudaba en contestar todo.

Todo empezaba cuando Alba Carrillo decía que ella creía que tenía sangre gitana. «Yo fui gitana en otra vida. Me flipa el gitaneo y la cultura gitana también. Lo que pasa es que hay que entenderla», decía la modelo y colaboradora de televisión. Noemí la apoyaba y le respondía: «Se desconoce mucho».

Irene Junquera le animaba para que les contara algunas cosas de la cultura gitana e incluso se atrevía con una pregunta: «¿Os podéis casar con quien queráis?». «Claro, hoy en día no hace falta que te cases con un gitano. Y eso de que te piden, eso es mentira. Eso era antiguamente, que se decía tu niño para mi niña», le contestaba Noemí.

«La prueba del pañuelo sí ¿no?», le volvía a preguntar Irene. «Sí, yo me la hice. Nadie obliga a nadie a hacerla. Es una tradición que si la haces estás más respetada, pero nadie te dice ‘¡tú, ahí! A hacerte la prueba del pañuelo. No te someten», explicaba. Esto llevó a muchas de sus compañeras a pesar qué ocurría si cuando te hacen la prueba del pañuelo, no sale sangre.

«No tiene porqué salir sangre. La juntadora (persona que se encarga de hacer las pruebas del pañuelo) lo sabe. Yo de pequeña soñaba con el momento de mi boda y de hacerme la prueba del pañuelo», decía. Esto les ha llevado a todas a interesarse por cómo vivió ella ese momento.

«En mitad de la boda te viene la juntadora. Cogen el pañuelo y te lo meten. La que se pone es porque sabe lo que va a dar. Al chico no le hacen nada. El hombre puede hacer lo que le dé la gana», concluye.