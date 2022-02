Expulsión sorpresa en ‘Secret Story’ en la noche de este domingo. Aunque son los jueves los días en los que el reality realiza el recuento de votos para ver quién ha recibido más apoyo a su candidatura a salir de la experiencia, Toñi Moreno ha anunciado que en la noche del domingo se viviría una expulsión sorpresa y que el jueves habrá una segunda como estaba programado. Nissy ha sido la elegida por el público para salir de la casa de Guadalix de la Sierra y dejar atrás sus sueños puestos en el concurso, además de su hermana, Laila, su principal y casi único apoyo.

El reality ‘Secret Story’ ha realizado un cambio de estrategia que ha pillado a los concursantes por sorpresa. “Claro que me hubiera gustado quedarme con mi hermana, era el suelo de mi vida”, ha reconocido Nissy tras conocer que el público ha truncado sus planes de continuar con la experiencia, después de haber conseguido las tres primeras inmunidades y que le libraron de exponerse a la decisión de la audiencia. Las primeras semanas lo hacía junto a su hermana, concursando como si fuesen una, pero después la organización darle a cada una un puesto propio en el concurso, lo que terminó por condenar su supervivencia en el reality, al ser una de las concursantes más odiadas por el resto de los compañeros por las numerosas tensiones que provoca la convivencia.

Al final, a Nissy no le ha quedado más remedio que aceptar la derrota y comenzar a pensar en lo que le está por venir fuera de ‘Secret Story’: “He vivido la experiencia dentro y está muy bien, pero fuera hay muchas cosas bonitas que vivir también. Ahora voy a vivir la experiencia desde fuera”, reconocía. Además, ahora que sabe que sus días en el concurso han terminado, le entra curiosidad por lo que le espera lejos de sus muros: “Tengo curiosidad de saber qué pasa… Sabía que me iba esta noche, por eso estoy tan tranquila”, le decía Nissy a Toñi Moreno, reconociendo que sus “salidas de tono” han sido decisivos para forzar su expulsión: “Me enfado y digo cosas de niñas pequeñas. Esto es muy duro”.

Nissy sabe que no es muy querida en ‘Secret Story’ por parte de sus compañeros y ya apuntó que “Adrián, Colchero y Martita harán un festival. Me echará de menos mi hermana y pensar en ella me da mucha…”, dice sin poder terminar la frase por culpa de la emoción que se le desbordaba. Se repuso y quiso dejar claro que, aunque sabe que su comportamiento no es el mejor y no le ha favorecido en el concurso, al final defiende su forma de ser: “Soy una persona muy natural, no puedo callarme las cosas, me atormentan y perturban cuando las pienso y me dan igual las consecuencias”, decía ahora que ya conoce en qué consisten esas consecuencias.

Eso sí, Nissy no da un paso atrás y defiende además que ha hecho lo correcto, teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los hechos dentro del concurso: “He tenido follones con varias personas y han unido todos sus apoyos y han ido a por mí. Estoy súper orgullosa de haber estado aquí y haber sido yo. No me arrepiento de nada”, decía justo antes de salir por la puerta y despedirse de sus sueños puestos en ‘Secret Story’ y antes de toparse con la realidad.

Te interesará saber...