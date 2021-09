La reaparición del humorista en televisión inquieta, y mucho, a María Teresa Campos y sus hijas. ¿Hablará de su pasado sentimental con la malagueña? Es la cuestión que más preocupa a la familia.

Dentro de apenas unas horas, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet reaparecerá en televisión en ‘Secret Story’, el nuevo ‘reality’ de la temporada de Telecinco. Un concurso que supone su regreso a España y su reaparición ante los focos. Alejado del foco mediático desde hace dos años, cuando rompió su relación con María Teresa Campos, el humorista regresa ante los focos convertido en el fichaje estrella del programa revelación de Mediaset para la temporada. Es una situación que ha puesto en vilo a la veterana periodista. La vuelta de su expareja a España, y el hecho de que todo el país esté pendiente de sus palabras y movimientos en televisión, la tiene nerviosa y preocupada.

Es algo que el entorno de María Teresa no ha ocultado. Días atrás, su hija Carmen Borrego reconocía en su primer día como colaboradora en ‘Sálvame’ que su madre está inquieta ante el retorno de su exnovio a la pequeña pantalla. «Si yo fuera Teresa me inquietaría, me removería muchas cosas», decía.

Y es que, tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez, el espacio traerá importantes consecuencias en los hogares de algunos rostros conocidos relacionados con los participantes: «Va a haber llanto y crujir de dientes por lo menos en tres casas españolas«. Una de esas casas a las que ha hecho referencia, sin duda, es la de la malagueña. A sus 80 años, ver de nuevo a su ex en la pantalla le removerá muchas cosas. Viejos sentimientos y recuerdos que le ha costado tiempo -y muchas lágrimas- dejar en un segundo plano.

Terelu, consciente del tsunami emocional al que se enfrentará su madre con el paso de Bigote en ‘Secret Storty’, ha pedido a los compañeros de los medios que sean respetuosos con su progenitora. muy tajante. «Mi madre necesita tranquilidad», ha sentenciado. Y aunque María Teresa necesita sosiego, no podrá evitar sentarse del televisor para ver en primera persona cómo se comporta el que fue su último amor. «Creo que sí verá el programa. Mejor que lo vea y que no se lo cuenten… No creo que mi madre esté 24 horas viéndolo», ha recordado Carmen Borrego.

Es evidente que la puesta en escena de Bigote ante el gran público pondrá en una situación incómoda a María Teresa y a sus hijas. Uno de los aspectos que más intrigan sobre su paso por el ‘reality’ es si hablará o no de su idilio con la malagueña, con la que vivió cinco años de feliz noviazgo.. hasta que decidió dejarla enviándole un mensaje por WhatsApp.

En opinión de su hija Carmen, «es una faena para mi madre» porque «ella tiene eso cerrado». Tanto ella como Terelu creen que el comediante se mostrará cauto a la hora de revelar detalles sobre su affaire con la comunicadora. Sabe que María Teresa es un personaje muy querido y se andará con pies de plomo y procurará no dejarla en mal lugar. «No creo que Edmundo hable mal de María Teresa dentro del ‘reality’… Él va a hablar, pero no va a hablar mal», ha expresado su hija pequeña.