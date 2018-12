La tensión se cortaba con cuchillo en el penúltimo debate de ‘GH VIP’. A tan solo unos días de la gran final los ánimos están más que caldeados, algo que ha quedado patente en el programa conducido por Sandra Barneda. Durante la emisión, Merche -madre y defensora de Suso Álvarez- arremetió contra Nagore Robles tras considerar que los comentarios que vierte sobre el concurso de su hijo son excesivos. Mientras que la vasca realizaba un alegato en contra del finalista, su madre esbozaba en alto la palabra “reventada”. Gesto que indignó mucho a la popular comentarista.

Leer más: Suso desvela la conversación que mantuvo con Aurah al oído

La madre de Suso argumentaba que había utilizado este calificativo hacia Nagore porque se mostraba muy ofuscada al ver que su hijo había conseguido ser finalista, una afirmación que la ex gran hermana desmintió de manera tajante.

“Bastante tiene ya con que sea tu hijo”, contraatacaba Robles, que recibió de manera instantánea el apoyo del público y de gran parte de sus compañeros. “Suso ha entrado en un concurso cobrando una pasta y podemos opinar”, añadía Miguel Friguenti echando un capote a Nagore, palabras muy aplaudidas por los asistentes.

Leer más: Aurah Ruiz se reencuentra con Suso en ‘GH VIP’ y lo deja descolocado

Minutos después era la propia Nagore Robles la que pedía disculpas por sus palabras, gesto ante el que Merche no quiso responder. Ante la evidente crispación que había surgido, Sandra Barneda propuso un careo entre su chica y la defensora de Suso. Una propuesta que fue rechazada por la madre del concursante.

Pese a esta postura, la comentarista quiso excusarse por su reacción: “En el momento en que menciono a Suso tú saltas. A mí no me ha gustado su concurso. Si tú piensas que yo me sobrepaso lo siento, pero es mi trabajo”. En ese momento Merche quiso contestar, pero Sandra Barneda se lo negó ya que minutos antes se había dicho que no quería hablar más.

La madre de Suso, muy enfadada

Este hecho molestó mucho a la defensora del catalán, que se quejó en directo de que la presentadora no le cedía la palabra. “No tergiverses las cosas. Yo te he dado la opción y no has querido”, afirmaba Sandra Barneda, que intentó hacerle entender que su decisión no se debía a ningún trato de favor. Un encontronazo a tres bandas donde la defensora de Suso parecía no contar con mucho apoyo en plató.

Más contenido .....