Este lunes en la noche se ha celebrado un nuevo debate de ‘La última tentación’ con Isaac en el plató. El concursante ha protagonizado un encontronazo con Nagore Robles.

Un nuevo debate de ‘La última tentación’ ha dado mucho de que hablar. Después de que en último programa Isaac fuera desleal a Lucía con Bela, el concursante se ha sentado en el plató del debate para contestar a las preguntas de los colaboradores. Entre ellos se encontraba Nagore Robles, quien se ha enfrentado con él por la actitud que ha tenido en la isla con la que fuera su novia. La colaboradora siempre se ha mostrado muy crítica con él, quien antes de comenzar su relación con Lucía, era la pareja de Marina. Un lío amoroso que se ha convertido en una de las tramas favoritas por los amantes de ‘La isla de las tentaciones’ y que un año después sigue dando mucho de que hablar.

Nagore Robles e Isaac protagonizan el primer enfrentamiento antes de que él entre al plató

La actitud de Isaac, conocido en la anterior edición como el Lobo, ha sido muy criticada. Tanto por las redes sociales como en el propio plató, sobre todo por Nagore Robles. No se ha cortado ni un instante en sacar la artillería pesada y han tenido un primer enfrentamiento incluso antes de que él entrara en el plató. “Esto es muy sencillo: esta versión barata de Isaac, de: “Ay, no, qué pena…” ya la vimos cuando le destrozaste el corazón a Marina”, ha comenzado diciendo la colaboradora, asegurando que no se creía la actitud de Isaac, quien aseguraba haberse arrepentido de haberle hecho daño a Lucía.

“Y ya de pasó, si tú sabías que Bela era tu tentación máxima, yo me pregunto: ¿se lo dijiste a Lucía en la playa cuando te despediste de ella? “Cariño, cariño, no voy a caer, a no ser que entre Bela, que es mi tentación máxima. Ahí sí que la cago”. ¿Se te olvidó?”, le ha seguido reprochando Nagore a Isaac, que no se ha quedado callado. El concursante, harto de las palabras de Robles, le ha respondido con dureza: «Qué chorrada. Qué discurso más bueno, espectacular. Es ridículo lo que dices. ¿Tú crees que tengo premeditado con quién voy a quedar o quien no? ¡Me parece patético!”, le recriminaba. Unas palabras que no han hecho más que avivar el enfado que tenía Nagore Robles con él.

Isaac asume que ha cometido un error al serle infiel a Lucía

“¿Me vas a hablar tú de patético y de ridículo con el comportamiento que has tenido tú con tu pareja veinticuatro horas después? Ridículo es lo que has hecho tú después de prometer tanto. Ridículo es lo que has hecho tú”, le ha espetado Nagore Robles visiblemente muy enfadada. Isaac ha querido dejar claro que asume que cometió un error y que se arrepiente por ello: «Pues sí, lo he hecho. Te estoy diciendo que sí lo he hecho. Y si lo he hecho es porque me ha salido en ese momento, porque tenía otras cosas en la cabeza y porque me ha salido así, y ya está. Todo el mundo se equivoca”, ha sentenciado.