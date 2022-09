‘Pesadilla en el paraíso’ poco a poco se va quedando sin estrellas y es que semana tras semana se van expulsando, pero también se van marchando por su propio pie. Alyson Eckman ha sido elegida la tercera expulsada oficial del reality, pero la sorpresa llegaba cuando Nadia Jémez ha expresado su deseo de abandonar el concurso tras haber aguantado tan solo dos semanas. Nadie les dijo que sería una experiencia fácil, pues se asemejaba a ‘Supervivientes’ en un entorno rural y alejado de cualquier comodidad, pero la joven influencer parece que no esperaba pasar tanta hambre y que le fuese a afectar tanto los problemas de convivencia en la granja, lo que ha terminado por provocar un angustioso problema de salud.

Nadia Jémez reunió a todos sus compañeros de ‘Pesadilla en el paraíso’ en una habitación para informarles, entre lágrimas, su decisión de dejar el concurso: “Vengo de ver al médico. Tengo mucha ansiedad. Me está afectando la salud, no estoy bien. Se me va la cabeza”, informaba la influencer muy angustiada de su firme determinación de salir de la casa y aparcar su concurso. Sus compañeros, al verla tan derrotada por culpa de la ansiedad, no trataron de convencerla de lo contrario y tan solo se limitaron a darle ánimos y fuerzas para que recuperase el equilibrio perdido y pudiese alcanzar la paz ansiada, aunque tenga que ser lejos de ellos: “No te preocupes, tenemos una imagen de ti de tía fuerte”, le decía Steisy, mientras Marco la abrazaba: “Disfruta de la vida tan bonita y que tanto quieres fuera”.

Nadia Jémez ha detallado un poco más cómo se encuentra y qué le ha hecho llegar a la determinación de tener que abandonar ‘Pesadilla en el paraíso’ por el bien de su salud mental: “Me ha sobrepasado la situación”, comienza a detallar al confesar que “he tenido episodios de ansiedad antes, pero no veo que pueda superarlo aquí”. A la influencer se le ha hecho una montaña el concurso y no lo está disfrutando como se merece: “El hambre, las pocas ganas de las tareas, la mala convivencia y el contexto tenso de la granja porque hay tensión… ahí se ve el lloro, pero lo que no se ve en los vídeos es que me acostaba y me despertaba llorando”.

Nadia Jémez ha reconocido que parte de su bajón anímico ha venido provocado por la expulsión de Mónica Hoyos, en quien solía refugiarse cuando no se encontraba bien. Pero en el momento en que peor se sentía por culpa de la ansiedad era durante las nominaciones: “Cuando yo le había comido la cabeza a todos mis compañeros para irme, me dijo Xavi que él también se quería ir, así que me dijo ‘me voy yo primero y luego te vas tú’. Ahí me empecé a rayar, parecía que mi estancia iba a ser eterna”. Después, la influencer ha subrayado que “Xavi se quiso ir en el momento en el que me quería ir yo. Cuando me fui dijo ‘a esta ya me la he cargado psicológicamente, voy a por otro’”.