Los ánimos están muy caldeados en los Cayos Cochinos. Los concursantes ya han cruzado el ecuador del concurso y los estragos comienzan a hacerse cada vez más visibles. Con el paso de los días el hambre, el cansancio y el estado de ánimo van haciendo estragos y algunos supervivientes empiezan a dudar sobre su estancia en Honduras. Esto hace que se pongan al límite y salten por cosas nimias, que allí se magnifican. Lo cierto es que Nacho Palau y Anuar Beno han vuelto a protagonizar un tensísimo enfrentamiento que ha acabado con el presentador echándole una reprimenda. Sin embargo, el ex de Miguel Bosé ha terminado por pedirle una cita a Jorge Javier Vázquez.

El hermano de Asraf, que además se ha convertido en el último expulsado de ‘Supervivientes’, asegura que había pillado a Nacho Palau probando el azúcar, algo que hacía estallar al ex de Miguel Bosé, que llamaba gilipollas a su compañero. «¡Me has llamado gilipollas. Para gilipollas ya estás tú!», respondía el marroquí. No es la primera vez que Nacho Palau ha insultado a un compañero, algo que no ha sentado nada bien a Jorge Javier Vázquez y le ha echado una reprimenda en directo.

Alejandro Nieto ha desvelado el mal humor y el carácter de Nacho Palau

Durante su conversación en la palapa, el ex de Miguel Bosé negaba haber tocado y haber consumido este alimento: «No probé nada de azúcar, ni un gramo. Me avergüenzo de lo que pasó. Es verdad que muchas veces no encuentro palabras para expresarme y se me va la boca«, dejaba claro. En ese momento, Alejandro Nieto aprovechaba su presencia para estallar y cargar contra el carácter de Nacho Palau: «Tú le dices buenos días y te responde: ‘buenos días para tu puta madre’. Es inaguantable. No se le puede decir nada. Contesta mal a todo el mundo, incluso a los trabajadores de aquí», decía muy enfadado. Esto ha molestado mucho al presentador del programa, que le lanzaba una serie advertencia al superviviente: «Yo a estas alturas de la vida no quiero un novio tocapelotas«, decía de broma. «Pues una cosa que te ahorras», le ha respondido él.