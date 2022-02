Movistar Plus+ ha presentado el tráiler oficial de la segunda temporada de ‘Nasdrovia’, una comedia muy gamberra protagonizada por Hugo Silva y Leonor Watling sobre un par de abogados que deciden abrir un restaurante de comida rusa, y que, de pronto, se ven envueltos en una mafia del crimen organizado de este país. Basada en una novela de Sergio Sarria, ha sido él quien se ha encargado de adaptarla al guion junto a Luismi Pérez y Miguel Esteban.

Vídeo: Movistar Plus+

En esta temporada, que llegará a la plataforma el próximo 25 de febrero con 8 nuevos episodios de forma completa, veremos como los personajes de Edurne y Julián se unen a la organización de Boris. La producción de esta segunda temporada ha contado con localizaciones y escenarios tanto en Bulgaria como en España, lo cual añade un elemento nuevo de interés y marca la diferencia respecto a la entrega anterior, que transcurría prácticamente en el Nasdrovia, el restaurante que montan los protagonistas Edurne y Julián.

¿Qué veremos en ‘Nasdrovia 2’?

Seis meses después de que Edurne disparase a Aleksei, ella y Julián son ahora parte de la organización criminal de Boris, para el que trabajan como asesores legales. Sin embargo, los dos se encuentran en momentos muy diferentes. Julián se ha resignado a su rol en la mafia y poco a poco descubre que se siente cómodo en esa posición; Edurne no acaba de encajar en la organización y no hay día en el que no piense en escapar.

El reparto de la segunda temporada

Leonor Watling y Hugo Silva vuelven a liderar el reparto en esta nueva temporada que se completa con el actor Luis Bermejo y los actores internacionales Anton Yakovlev (Boris), Michael John Treanor (Sergei), Yan Tual (Vasilli), Kevin Brand (Yuri) y Arben Bajraktaraj (Rodia). Además, también se suman a la serie los actores internacionales Eliza Rycembel , Panos Mouzourakis y Radoje Cupic como miembros de una agencia de asesinos internacional.

Además, en esta segunda temporada también podremos ver al intérprete Julián Villagrán dando vida a un taxista con una excéntrica vida paralela, mientras que el actor Jaime Blanch tendrá una colaboración especial interpretándose a sí mismo dentro de una trama de metaficción, en la que el espectador no sabrá dónde empieza y acaba la realidad.

Te interesará saber...